Организатора НВФ перевели в помощники террористов

Как стало известно “Ъ”, существенные изменения произошли в уголовном деле Зелимхана Мазаева, получившего известность 14 лет назад после предъявления ему прокуратурой эмирата Дубай заочного обвинения в убийстве экс-командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. В России Зелимхан Мазаев проходит по делу о незаконном вооруженном формировании (НВФ). По итогам расследования СКР решил, что фигурант не создавал НВФ, а лишь помогал своим вероятным сообщникам в подготовке преступлений террористической направленности. Причем даже это преступление следствие квалифицирует по старой редакции УК РФ, что предполагает гораздо более мягкое наказание. Защита между тем настаивает на полной невиновности своего клиента.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, ГСУ СКР по Москве закончило следственные действия по уголовному делу Зелимхана Мазаева, а сам обвиняемый и четверо его защитников начали знакомиться с собранными материалами. Главным итогом завершенного расследования стало изменение квалификации вменяемого в вину фигуранту преступления. Изначально Зелимхан Мазаев обвинялся в организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ, до 20 лет колонии строгого режима). В окончательной редакции обвинения говорится, что фигурант не организовывал НВФ, а лишь способствовал другим людям, пытавшимся совершить преступления террористической направленности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Учитывая, что и эта статья будет применяться в редакции УК образца 2010 года, предусматривающей срок до десяти лет, вменяемое в вину обвиняемому преступление перешло из особо тяжких в просто тяжкое.

Адвокат Зелимхана Мазаева Антон Колосов в разговоре с “Ъ” назвал принятую переквалификацию «маленькой победой». Как пояснил защитник, согласно сложившейся судебной практике, за давние преступления, квалифицированные по старым версиям УК, суды дают примерно половину от максимально возможного по статье срока. Таким образом, уже сейчас Зелимхану Мазаеву, по мнению защитника, грозит примерно пять лет колонии, причем не строгого, а общего режима. «Но даже с этой квалификацией мы не согласны,— отметил защитник Колосов.— Поэтому сразу после ознакомления с материалами уголовного дела направим в прокуратуру ходатайство о прекращении уголовного преследования доверителя в связи с отсутствием доказательств его причастности к инкриминируемому преступлению». Антон Колосов пояснил, что объем уголовного дела составляет всего четыре тома, поэтому ознакомление не займет у защиты много времени.

Претензии к Зелимхану Мазаеву появились у СКР вскоре после случившегося летом 2017 года задержания в аэропорту Краснодара двух его земляков, Адама Сугаипова и Юни Мурдиева. Молодые люди вроде бы летели с группой в турецкую Анталью, однако привлекли внимание пограничников тем, что, в отличие от остальных отдыхающих, почти не взяли с собой денег и вещей. Не сумев вразумительно ответить на вопросы о целях и сроках своей поездки, туристы из Грозного оказались в местном отделе ФСБ, а там уже признались, что на самом деле собирались ехать в Сирию, а маршрут для них дистанционно разработал вербовщик запрещенного в России террористического «Исламского государства» (ИГ).

Обоих задержанных ГСУ СКР по Краснодарскому краю обвинило в подготовке к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а в марте 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сугаипова и Мурдиева соответственно к семи и восьми годам колонии. Приговоры оказались относительно мягкими, потому что оба признали вину, согласились на сотрудничество со следствием, а в рамках заключенных ими досудебных соглашений назвали своих предполагаемых спонсоров, в числе которых оказался и Зелимхан Мазаев. Тогда же он стал фигурантом выделенного уголовного дела об организации НВФ, однако установить финансовые связи подозреваемого с осужденными не удалось.

Расследование приостановили на четыре года, а в июне прошлого года ГСУ СКР по Москве неожиданно его возобновило. Зелимхана Мазаева задержали, обвинили по соответствующей статье УК РФ, после чего следователь ГСУ добился взятия его под стражу в Хамовническом райсуде Москвы. С этого времени обвиняемый находится в СИЗО, хотя его защита регулярно обжалует продление ареста. Адвокаты называют своего клиента законопослушным гражданином, ссылаются на то, что он воспитывает и обеспечивает четверых детей, а также занимается «общественно-полезной деятельностью», однако суды всякий раз приходят к выводу о том, что, только находясь в СИЗО, Зелимхан Мазаев «не сможет принять эффективных мер по воспрепятствованию расследованию».

Адвокат Антон Колосов пояснил “Ъ”, что, изучая материалы уголовного дела, защитники пытаются понять, на чем вообще строится обвинение. «Пока мы знаем, что все указанные в материалах дела сомнительные трансакции проводились с банковских карт, не принадлежавших моему клиенту и не зарегистрированных на него,— отметил защитник.— Наконец, даже если считать, что Зелимхан Мазаев имел какое-то отношение к этим деньгам, все инкриминируемые следствием банковские переводы относятся к периоду март—апрель 2014 года. То есть к тому времени, когда ИГ, признанное Верховным судом России террористической организацией 29 декабря 2014 года, таковым не считалось».

Напомним, 42-летний Зелимхан Мазаев получил известность 14 лет назад, после того как власти ОАЭ заочно обвинили его в убийстве жившего в то время в Дубае Героя России, бывшего командира батальона «Восток» Минобороны Сулима Ямадаева. По версии следствия, убийство подполковника Ямадаева организовала группа из десяти россиян и местных жителей, а исполнителем преступления прокуратура, а вслед за ней и уголовный суд Дубая назвали Зелимхана Мазаева. Как следует из вынесенного решения, днем 28 марта 2009 года он застрелил Сулима Ямадаева на подземной парковке жилого комплекса из гальванированного под золото пистолета-пулемета Стечкина. Успевшие вылететь на родину россияне попали в международный розыск, но их уголовное преследование прекратили, после того как брат убитого командира Иса Ямадаев согласился на предусмотренное законами шариата примирение с обвиняемыми. В России предполагаемых участников покушения даже не разыскивали.

Осенью 2011 года Зелимхан Мазаев вновь напомнил о себе, забыв пистолет Стечкина в московском ресторане «Сокровище шейха». Узнав, что официанты сдали оружие в полицию, его владелец попытался объяснить стражам порядка, что владеет стволом на законных основаниях, однако представить необходимые документы так и не смог. Еще через три месяца Зелимхан Мазаев едва не погиб от тяжелого огнестрельного ранения. Вставая из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», он случайно зацепил спусковой крючок закрепленного на поясе «травмата» и выстрелил в себя самого. Врачи успели оказать раненому помощь.

В СИЗО Зелимхан Мазаев впервые попал только в январе 2015 года, после того как вместе с тремя приятелями попытался отобрать деньги у частных инкассаторов. Несмотря на то что в сумках перевозчиков оказались только документы, а для «подавления их сопротивления» обвиняемый использовал пневматическую реплику боевого пистолета, Лефортовский райсуд приговорил бывшего владельца «золотого Стечкина» к шести годам колонии, признав его виновным в грабеже и разбое (ст. 161 и ст. 162 УК РФ). После череды обжалований, впрочем, сроки наказания осужденным существенно сократили, и к лету 2018 года все они оказались на свободе.

Сергей Машкин