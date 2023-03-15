Полицейские провели обыски в министерстве ТЭКа и ЖКХ Тамбовской области

Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Тамбовской области провели оперативные мероприятия в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Как рассказал «Ъ» источник в областном правительстве, обыски, выемки документов и опросы сотрудников прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении одного из руководителей.

В управлении МВД по Тамбовской области подтвердили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подробности пока не раскрываются. Собеседники в облправительстве говорят, что оно может быть связано с деятельностью нескольких компаний, работающих на мусорном рынке Тамбовской области.

В начале февраля был задержан и заключен под стражу заместитель министра жилищного, строительного и технического контроля Тамбовской области — начальник управления государственного технического надзора Александр Офицеров. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мужчина заключен под стражу.

Сергей Толмачев, Воронеж