Торги по бывшему участку СПбГУ на Мичманской улице перенесли во второй раз

АО «Дом РФ» внесло изменения в извещение о торгах по продаже земельного участка на Мичманской улице в Санкт-Петербурге. Дату аукциона перенесли с 24 марта на 14 апреля, обратил внимание «Деловой Петербург».

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 10 апреля. Это уже второй перенос, изначально торги должны были состояться в начале марта. Ситуацию с продажей участка в компании не комментируют. Ранее участок принадлежал СПбГУ. Согласно договоренности, вуз выручит 30% от стоимости продажи участка после торгов.

В конце февраля «Ъ-СПб» писал, что на торговой площадке «ДОМ.РФ» выставили на продажу земельный участок на Васильевском острове, на Мичманской улице, 14, за 1 млрд рублей. Ранее здесь Санкт-Петербургский университет планировал построить кампус с физкультурным комплексом. Местные жители, считающие, что на этом месте должен быть разбит сквер, посчитали продажу участка незаконной и подали на имя председателя Следственного комитета жалобу. Активистам не понравилось, что город игнорирует их требования по созданию парка, при том что парк на этой территории никогда не планировался.

Подробнее — в материале «Университетская площадка на Мичманской пойдет с молотка».

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