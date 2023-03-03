На Васильевском острове появится парк с пешеходным фонтаном

Новый Линейный парк на Васильевском острове будет благоустроен в 2023 году, сообщил 3 марта в ходе пресс-конференции ТАСС заместитель главы администрации района Владлен Родионов.

«В 2023 году мы реализуем территорию так называемого парка на Смоленке. Здесь три ЗНОПа. Один сквер Володина и два без названия. В первом сквере будет точка притяжения и ядро данного проекта — пешеходный фонтан»,— рассказал господин Родионов. В двух остальных зонах планируется возвести детскую и спортивную площадки, а по всему парку будут проложены экотропинки.

В то же время, председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщил, что в Красногвардейском районе Петербурга появится пейзажный парк площадью более 40 га. Необходимость создания зеленой зоны связывают со строительством большого жилого массива.

Всего в Петербурге в текущем году власти планируют благоустроить более 60 общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования.

В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что на торговой площадке «ДОМ.РФ» выставили на продажу земельный участок на Васильевском острове, на Мичманской улице, 14, за 1 млрд рублей. Ранее здесь Санкт-Петербургский университет планировал построить кампус с физкультурным комплексом. Местные жители, считающие, что на этом месте должен быть разбит сквер, посчитали продажу участка незаконной и подали на имя председателя Следственного комитета жалобу. Активистам не понравилось, что город игнорирует их требования по созданию парка, притом что парк на этой территории никогда не планировался.

Подробнее — в материале «Университетская площадка на Мичманской пойдет с молотка».

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