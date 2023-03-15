В Геленджике назвали причины появления в городе запаха газа

Запах газа, разлетевшийся по всему Геленджику, связан с работой перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске. Его принес северный ветер, сообщили в муниципальном центре управления города.

Для выяснения причин ведомство связалось с отделом промышленности, транспорта, связи и экологии. Кроме того, управление ЖКХ курорта запросило информацию в газовой службе №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

«Запах газа распространяется со стороны побережья Геленджикской бухты. Он вызван единовременным выбросом с газового танкера. Угрозу жизни и здоровью людей эти действия не несут»,— отметили в МЦУ Геленджика.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram