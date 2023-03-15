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Прекращено дело о банкротстве ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Газэнергострой — экологические технологии», ликвидатора объектов накопленного экологического ущерба «Белое море», «Черная дыра» и полигона «Игумново». Об этом сообщается в судебной картотеке.

Иск о банкротстве подало дзержинское ООО «Химсервис», которое сдавало в аренду земельный участок и здание, сумма требований кредитора составляла 1,5 млн руб. Очевидно, долг был погашен.

ООО «Газэнергострой — экологические технологии» еще в 2016 году по решению правительства РФ было назначено единственным подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Впоследствии проект работ пришлось корректировать, а их стоимость выросла с изначально запланированных в 2011 году 2,8 млрд руб до 7 млрд.

Работы на свалке химотходов «Черная дыра» не выполнены до сих пор, руководство компании-подрядчика арестовано по обвинению многомиллионных хищениях. Несмотря на это правительство Нижегородской области пока не расторгло контракт с компанией, ожидая экспертизы скорректированного проекта.

Владимир Зубарев

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