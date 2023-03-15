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В Ростовской области военнообязанных вызывают в военкоматы для сверки документов

Военнообязанные жители Ростовской области получают повестки для посещения районных военкоматов в единичных случаях, сообщили корреспонденту «Ъ» в военном комиссариате Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что вызовы связаны с процессом сверки документов.

«Это происходит в рамках закона. Людей вызывают для уточнения персональных данных»,— прокомментировали в приемной военного комиссара области Игоря Егорова.

Как ранее писал «Ъ», жителям Липецкой и Пензенской областей начали присылать повестки в военкоматы.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону

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