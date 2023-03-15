Прокуратура начала проверки из-за паводка в Ульяновской области

Начаты проверки по обращениям жителей Тереньгульского района Ульяновской области, пострадавшими из-за паводка. Решение приняла прокуратура.

Ранее прокурор Тереньгульского района встретился с жителями поселка Тереньга и села Тумкино. Также контрольный орган проверяет работу властей и специализированных служб региона в части защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Ранее в Николаевском, Радищевском Новоспасском, Мелекесском, Тереньгульском, Сурском и Павловском районах, а также в Димитровграде был введен режим повышенной готовности из-за паводка. На территориях оборудованы пункты временного размещения в случае эвакуации населения.

Георгий Портнов