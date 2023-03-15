В Башкирии заведующему сектором по мобилизационной подготовке объявили предостережение

УФСБ по Башкирии объявило заведующему сектором по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации Благовещенского района Олегу Самойлову официальное предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники управления, Олег Самойлов обрабатывал и хранил доверенные ему по службе электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к интернету, что не исключало возможности их разглашения.

ФСБ предупредило, что в случае продолжения указанных действий он будет привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Майя Иванова

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