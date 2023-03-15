Сотрудники муниципальных образований в Петербурге разнесли 68 тыс. повесток по частичной мобилизации

Сотрудники муниципалитетов Санкт-Петербурга за время частичной мобилизации разнесли около 68 тыс. повесток. Об этом в рамках заседания ЗакСа 15 марта рассказал глава Совета муниципальных образований Петербурга и депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Особенно в вопросе выдачи повесток выделились МО «Коломяги», Пушкин, «Полюстрово», «Пискаревка», «Волковское» и «Академическое», сотрудники которых разносили документов в личное время после работы.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в Петербурге с 21 сентября по 2 ноября 2022 года. Эта первая публично названная официальном лицом цифра о количестве выданных в Петербурге повесток. Можно предположить, что итоговая цифра может быть больше 68 тыс., поскольку повестки также вручали сотрудники военкомата, работники аппарата усиления военного комиссариата, руководители и ответственные лица по месту работы или учебы, если повестка поступила туда.

В конце сентября 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что повестки в Петербурге получили 8 тыс. человек. Тогда же заместитель городского военкомиссара Ильфат Абзалов говорил, что в городе было призвано 30% от плана.

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