Гражданин Украины признал вину по первому в России делу о международном терроризме

Гражданин Украины Павел Запорожец, который обвиняется в подготовке акта международного терроризма, признал свою вину. Господин Запорожец заявил, что действительно планировал организовать нападение на участников «Бессмертного полка» в Херсоне и военнослужащих, охранявших мероприятие.

Как пишет ТАСС, Павел Запорожец подтверждает свою причастность к организации теракта, но настаивает на том, что суд над ним должен проводить «не в рамках Уголовного кодекса России, а в рамках Женевской конвенции». Обвиняемый объясняет это тем, что является кадровым военнослужащим украинской армии.

Гражданину Украину вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма). Это первое в России уголовное дело по данной статье, дошедшее до суда.

По версии следствия, ветеран АТО Павел Запорожец готовил теракт в Херсоне 9 мая 2022 года в отношении участников акции «Бессмертный полк». Для этого, по материалам дела, у него были подготовлены взрывные устройства, которые изъяли во время обыска. Кроме того, украинцу инкриминировали нападения на российских военнослужащих, патрулировавших город.

Подробнее об этом уголовном деле читайте в публикации «Ъ» «Подсудимого предложили считать военнопленным».

Александр Кислов