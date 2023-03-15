Россияне смогут бесплатно обучаться для работы на ОПК

Россияне, которые ищут работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Граждане, желающие пройти бесплатное обучение, должны обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Возмещать затраты предприятий на обучение правительство будет за счет трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Для подготовки граждан из федерального бюджета будет направлено более 700 млн руб., что позволит обучить свыше 12 тыс. человек.

О необходимости расширения кадрового потенциала предприятий ОПК накануне, 14 марта, заявил президент Владимир Путин. По его словам, нехватка высококвалифицированных специалистов сказывается на сроках выполнения гособоронзаказа. Ранее президент предложил для работников предприятий ОПК запустить программу льготной аренды жилья.

Милена Костерева