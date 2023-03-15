«Единая Россия» не будет участвовать в довыборах в Госсовет Татарстана

В Татарстане «Единая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на дополнительные выборы в Госсовет республики.

«В целях сохранения представительства субъектов политического процесса, в оставшийся до основных выборов депутатов ГС РТ срок, региональное отделение партии не выдвигает своего кандидата по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, дополнительные выборы по Электротехническому округу назначены на 28 мая. Место вакантно с лета прошлого года после того, как представитель Партии роста Олег Коробченко был назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли.

Партия роста вчера выдвинула своего кандидата по этому округу — нового лидера регионального отделения Руслан Нигматулин, который рассчитывает на победу.

ЛДПР выдвинула Аделя Вахитова, но в этой партии полагают, что их представитель сможет занять максимум второе место.

Выдвижение кандидатов продлится до конца марта.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"