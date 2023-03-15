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На Кубани в 2023 году возмещение затрат по агрострахованию профинансируют на 460 млн рублей

В бюджете Краснодарского края на текущий год заложены средства в объеме 460 млн руб. для субсидирования затрат аграриев на страхование сельхозугодий, сообщает пресс-служба администрации региона. По итогам прошлого года площадь застрахованных сельхозугодий на Кубани выросла в четыре раза – со 159 до 630 тыс. га.

Наиболее востребованным в 2022 году было страхование зерновых культур, они защитили посевы на площади более 515 тыс. га. Также участники аграрного рынка страховали посевы масличных и зернобобовых культур, плантации овощей, сады и виноградники. Программы страхования предусматривают выплаты сельхозпроизводителям на различные случаи чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе при заморозках, граде, засухе, а также при размножении вредителей растений.

Анна Перова, Краснодар

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