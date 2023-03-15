Для коренных народов Севера Красноярского края построят дома за 120 млн рублей

В 2023 году для представителей коренных народов Севера Красноярского края, ведущих традиционный образ жизни, построят 23 дома. Всего в очереди на получение социальных выплат для возведения жилья стоят 44 человека, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. В региональном бюджете на это предусмотрено более 120 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средства предназначены на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых домов для жителей Таймырского, Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов.

По условиям программы, участники должны арендовать или иметь в собственности земельный участок. Площадь каждого возводимого дома должна составлять не менее 50 кв. м. Первые социальные выплаты начнутся уже в апреле.

Программа по улучшению жилищных условий оленеводов и промысловиков в Красноярском крае действует с 2011 года. За это время новым жильем обеспечены более 220 семей. В прошлом году регионом было построено 17 домов.

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Лолита Белова