Глава Удмуртии: это не мобилизация, а добровольное заключение контракта

В Удмуртии не проходит новая волна мобилизации, а идет процесс добровольного заключения контрактов на прохождение военной службы. Об это заявил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире на ГТРК «Удмуртия» в ответ на вопросах о слухах, касающихся возобновления частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Главное из того, что я скажу по этой теме, надо запомнить, что это не мобилизация, а добровольное решение человека служить, защищать родину, защищать интересы. Президент поставил задачу увеличения численности вооруженных сил России, и это — контракт»,— подчеркнул Александр Бречалов.

По словам руководителя региона, поступает большое количество заявок, а также много вопросов с точки зрения условий контракта. «Условия сопоставимые с добровольцами, с теми, кто был мобилизован, то есть за лентой, так называемый, в зоне боевых действий. Заработная плата от 170 тыс. руб., и там очень много надбавок в зависимости от фазы»,— рассказал господин Бречалов.

«Еще раз, это — не мобилизация. Конечно же, хочется различным нашим оппонентам, которые находятся на Украине или в Европе, услышать, что это очередная волна мобилизация. Нет, это —добровольное заключение контрактов. И, как видим, желающих у нас много»,— заявил глава Удмуртии.