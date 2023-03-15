РБК: инвестфонд Russia Partners продаст 40% акций в «Банках.ру»

Инвестиционный фонд Russia Partners собирается продать 40% акций в финансовом маркетплейсе «Банки.ру». Продажу долей также рассматривают фонд Winter Capital, связанный с «Интерросом» Владимира Потанина, и фонд «Эльбрус Капитал». Консультантом сделки стал «Ренессанс Капитал». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников РБК, стоимость 100% «Банков.ру» оценивается в 15 млрд руб. ($198,8 млн по курсу ЦБ на 13 марта). Также источники говорили, что стоимость актива может варьироваться в пределах 14–16 млрд или 13–16 млрд руб. Стоимость акций Russia Partners может составлять $68,4–84,8 млн.

В 2013 году Russia Partners приобрел 30% акций «Банков.ру» у инвестхолдинга «Финам». Стоимость сделки составила $6 млн (190 млн руб. по среднему курсу за 2013 год). В 2014 году фонд приобрел еще 10% компании. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», 100% «Банков.ру» принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd., ее бенефициары скрыты. По данным «Ведомостей», 40,2% кипрской структуры владеет Russia Partners.

Олеся Павленко