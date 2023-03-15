В Красноярском крае суд рассмотрит дело экс-главы района, насчитывающее 28 эпизодов взяток

Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Богучанского района Красноярского края, который обвиняется во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова, отметив, что уголовное дело насчитывает 28 эпизодов, а общая сумма взяток, которая инкриминируется экс-чиновнику, составляет около 15 млн руб. По данным «Ъ-Сибирь», в деле фигурирует Александр Бахтин.

По данным следствия, в период с апреля 2015 по ноябрь 2017 года чиновник совместно со своим заместителем и начальником учреждения «Муниципальная служба заказчика» через посредника получал взятки от 37 тыс. руб. до 3,2 млн руб. от предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Бывший чиновник претензии следствия отрицает.

Дело в отношении чиновника следователи возбудили еще в 2018 году. «Сложность и длительность расследования уголовного дела обусловлена наличием у обвиняемого тяжелого заболевания, регулярным лечением и пребыванием в медучреждениях, что на протяжении длительного времени препятствовало проведению с его участием следственных и процессуальных действий», — сообщили участники расследования.

В управлении СКР рассказали, что в мае 2021 года экс-начальника учреждения «Муниципальная служба заказчика» приговорили к шести годам строгого режима. Дело в отношении бывшего замглавы Богучанского района о получении взяток на сумму около 3 млн руб. рассматривается в суде.

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Илья Николаев