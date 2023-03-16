Борьба экономики с арифметикой

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов 15 марта попытался внести ясность в вопрос, кто и как должен платить добровольный взнос в бюджет (см. “Ъ” от 8 февраля). Его избежали нефтегазовый и угольный сектора, а также малый бизнес: «Остальные попадают, а дальше — у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет». Согласно документу, разосланному в том числе и банкам, к формированию кубышки в 300 млрд руб. приглашаются все организации с прибылью более 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На этом определенность заканчивается и начинается простор для фантазий и математических головоломок. Во-первых, неясно, за какой период определяется прибыль. Логично предположить, что планка должна быть достигнута в прошлом году, но формула расчета содержит среднюю прибыль за 2021–2022 годы, из которой вычитается средняя прибыль за 2018–2019 годы (пропускается пандемийный 2020 год). И от положительной разницы будет высчитано 5% на взнос. То есть планка в 1 млрд руб. может касаться и средней прибыли за два предыдущих года. Это предположение выглядит особенно правдоподобным, поскольку задача чиновников состоит в том, чтобы собрать деньги, а не порадовать банкиров. Тем более что за 2021 год российские банки заработали 2,4 трлн руб., а за 2022 год — менее 200 млрд руб.

Есть и еще одна коллизия. Если подходить к предложенной формуле с (пусть до абсурда) математической точки зрения, то убытки банка «Траст» (155 млрд руб. в 2018 году) и банка «Дом.РФ» (90 млрд руб. в 2019 году) могли бы серьезно увеличить взнос банковского сообщества в общее дело. Ведь даже школьнику начальных классов известно, что минус на минус дает плюс, и их убытки добавились к прибыли за два последних года. Но поскольку операция не столько математическая, сколько экономическая, логично предположить, что показатель убыточного года, скорее всего, будет принят за ноль.

Однако эти допущения не очень сильно влияют на конечный результат. Тем более что крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ — свой взнос вроде как делать не должны, поскольку по представленной формуле их результаты в допандемийные годы существенно уступают постпандемийным. Даже в самом жестком варианте, когда убытки 2018–2019 годов складываются с прибылью 2021–2022 годов, общая сумма, которую можно собрать с банков, не дотягивает до 11 млрд руб. Если рассматривать более вероятный вариант подсчета с обнулением убытка, то взнос едва превысит 4 млрд руб., а в случае, когда отсечки по прибыли только за 2022 год — составит всего 3,5 млрд руб. Впрочем, в том же документе банкиров честно предупредили, что 5% — это предварительная ставка. И для обеспечения означенного сбора она может быть изменена, а в какую сторону, догадаться нетрудно.