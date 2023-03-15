Срок смягчили за счет оружия

Второй кассационный суд лишь незначительно изменил приговор по громкому делу о произошедшей в 2017 году перестрелке в башне ОКО в «Москва-Сити», в результате которой один человек погиб и пятеро были ранены. Оставив в силе 16-летний срок главному фигуранту — бывшему главе охраны совладельца башни Гавриила Юшваева Магомеду Исмаилову, который отдал приказ начать стрельбу, суд на два месяца смягчил наказание охраннику Эльдару Хамидову, посчитав, что тот лишь хранил оружие, но не приобретал его. Представители потерпевших довольны судебным решением, а защита планирует его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльдар Хамидов (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Эльдар Хамидов (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кассационный суд рассматривал жалобы адвокатов осужденных почти пять часов. Дополнительную интригу заседанию придавала двухнедельная пауза, которую суд взял для изучения дополнительных материалов по делу. Адвокаты Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, выступая во время судебных слушаний, настаивали на отмене приговора Пресненского суда от 31 мая 2021 года и решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая в июле 2022 года его утвердила. По мнению защиты, дело необходимо отправить на новое рассмотрение.

В свою очередь, представители Генпрокуратуры и потерпевших требовали оставить предыдущие судебные решения в силе, утверждая, что законных оснований для удовлетворения адвокатских жалоб нет. Выслушав мнения сторон, кассационный суд в итоге согласился с аргументами обвинения, лишь на два месяца снизив 15-летний срок охраннику Эльдару Хамидову. Суд посчитал, что в ходе процесса гособвинению не удалось доказать, что фигурант приобрел незарегистрированный пистолет. Обвинение в хранении оружия оставлено в силе.

Приговор Магомеду Исмаилову — 16 лет колонии — остался без изменения.

Напомним, что в ноябре 2017 года в ресторане, расположенном в башне ОКО, праздновал свой юбилей авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов. Спустя примерно час после начала торжества у входа в здание вспыхнул конфликт. Сотрудники ЧОПа попросили водителя Maybach Гавриила Юшваева, который был гостем юбилея, отогнать машину от входа в здание на стоянку, чтобы не мешать приезду других приглашенных. Однако это предложение вызвало агрессивную реакцию со стороны охранников господина Юшваева — спортсменов из бойцовского клуба «Скорпион», которыми руководил Магомед Исмаилов. Конфликт попытались погасить подошедшие к автомобилю сотрудники Росгвардии Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев. Однако вскоре, как установили следствие и суд, по команде Исмаилова его подручные достали оружие и открыли огонь. Перестрелка затем продолжилась и в самой башне, куда устремились участники конфликта. В результате чоповец Платон Койда был убит, еще пять человек, включая одного сотрудника ЧОПа и обоих росгвардейцев, ранены.

Действия Исмаилова и его подчиненного Хамидова были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы потерпевшего росгвардейца Дмитрия Якобсона, решением кассационной инстанции остался доволен, назвав его законным и обоснованным. Защита осужденных планирует его обжаловать.

Владислав Трифонов