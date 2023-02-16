Ереван и Анкару сблизило землетрясением

Землетрясение в Турции оказало ощутимое влияние на отношения страны с соседней Арменией. Если раньше диалог с ней строился, по большей части, в контексте армяно-азербайджанского конфликта, то теперь появилась новая, не связанная с этим тема для разговора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в среду посетил город Адыяман, где работают армянские спасатели. При этом в ходе визита он обсудил возможность открытия армяно-турецкой границы, через которую накануне впервые более чем за 30 лет проехали автомобили — грузовики с гуманитарной помощью. Благодаря за поддержку, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Армению «братской страной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Burhan Ozbilici / AP Фото: Burhan Ozbilici / AP

Арарат Мирзоян посетил Турцию уже во второй раз за 12 месяцев. В марте 2022 года он был гостем дипломатического форума в Анталье, и тогда все внимание было приковано к недавно начавшейся российской военной операции на Украине. На этот раз поводом для поездки стало землетрясение, которое произошло 6 февраля и стало крупнейшей трагедией в новейшей истории Турции — число жертв уже приближается к 40 тыс. человек.

«Армения решила отправить команды и гуманитарную помощь в Турцию сразу после страшного землетрясения. Я очень рад, что армянские поисково-спасательные команды вместе со своими партнерами спасли жизни людей. Символично, что произошло историческое событие. В субботу граница, которая была закрыта в течение 30 лет, была открыта для гуманитарной помощи»,— сказал господин Мирзоян на брифинге в Анкаре. «У обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов возле погранпереходов. Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер»,— ответил на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. И добавил: «Армения направила нам 100 тонн гуманитарной помощи, а также выразила намерение отправить дополнительную помощь. Мы хотим поблагодарить ее за это, Армения поступает как братская страна и протягивает руку помощи в такое трудное время».

Открытие сухопутной границы Армении и Турции хотя бы для граждан третьих стран обсуждается дипломатами с момента начала разморозки двусторонних отношений. Этим процессом занимаются спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. В прошлую субботу через КПП «Алиджан» проехало пять грузовых машин с гуманитарной помощью и спасателями. Следующим символическим этапом, как сказал министр Мирзоян, может стать восстановление Анийского моста, связывающего две страны. Изначально мост был построен в XI веке, но сейчас на его месте лишь опоры на разных берегах реки Ахурян.

Однако не затронуть явно неприятную для Еревана тему — конфликт с Азербайджаном — турецкие дипломаты тоже не могли. «Прогресс в процессе нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией внесет вклад в создание благоприятной атмосферы в регионе. Мы сегодня обсудили нормализацию отношений и между нашими двумя странами, и будущие шаги в этом вопросе. Также мой коллега проинформировал меня о ходе переговоров по вопросу всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном»,— заявил Мевлют Чавушоглу.

После встречи в Анкаре Арарат Мирзоян отправился в город Адыяман, где работает отряд армянских спасателей. «Благодарю господина Чавушоглу за слова оценки нашим спасателям и в целом армянскому присутствию и поддержке»,— сказал министр. Примечательно, что подобный теплый прием в Турции на днях организовали и главе МИД Греции Никосу Дендиасу — и это притом что застарелых проблем в турецко-греческих отношениях не меньше, чем турецко-армянских.

Впрочем, в Ереване далеко не все убеждены в том, что речь идет о поворотном моменте в отношениях с Анкарой. «Если и имел место такой расчет, то это несерьезно. Я почти исключаю такую возможность»,— заявил “Ъ” политолог Бениамин Погосян. Между тем, с его точки зрения, Ереван в этом процессе может рассчитывать на улучшение своего имиджа — в первую очередь, в глазах Запада. «И мы видим, что все именно так и происходит»,— добавил эксперт, имея в виду сообщение спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в Twitter. Европейский чиновник высоко оценил визит Арарата Мирзояна в Анкару, назвав его поистине историческим.

Кирилл Кривошеев