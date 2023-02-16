Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ереван и Анкару сблизило землетрясением

Главу МИД Армении с благодарностью приняли в Турции

Землетрясение в Турции оказало ощутимое влияние на отношения страны с соседней Арменией. Если раньше диалог с ней строился, по большей части, в контексте армяно-азербайджанского конфликта, то теперь появилась новая, не связанная с этим тема для разговора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в среду посетил город Адыяман, где работают армянские спасатели. При этом в ходе визита он обсудил возможность открытия армяно-турецкой границы, через которую накануне впервые более чем за 30 лет проехали автомобили — грузовики с гуманитарной помощью. Благодаря за поддержку, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Армению «братской страной».

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Арарат Мирзоян посетил Турцию уже во второй раз за 12 месяцев. В марте 2022 года он был гостем дипломатического форума в Анталье, и тогда все внимание было приковано к недавно начавшейся российской военной операции на Украине. На этот раз поводом для поездки стало землетрясение, которое произошло 6 февраля и стало крупнейшей трагедией в новейшей истории Турции — число жертв уже приближается к 40 тыс. человек.

«Армения решила отправить команды и гуманитарную помощь в Турцию сразу после страшного землетрясения. Я очень рад, что армянские поисково-спасательные команды вместе со своими партнерами спасли жизни людей. Символично, что произошло историческое событие. В субботу граница, которая была закрыта в течение 30 лет, была открыта для гуманитарной помощи»,— сказал господин Мирзоян на брифинге в Анкаре. «У обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов возле погранпереходов. Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер»,— ответил на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. И добавил: «Армения направила нам 100 тонн гуманитарной помощи, а также выразила намерение отправить дополнительную помощь. Мы хотим поблагодарить ее за это, Армения поступает как братская страна и протягивает руку помощи в такое трудное время».

Открытие сухопутной границы Армении и Турции хотя бы для граждан третьих стран обсуждается дипломатами с момента начала разморозки двусторонних отношений. Этим процессом занимаются спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. В прошлую субботу через КПП «Алиджан» проехало пять грузовых машин с гуманитарной помощью и спасателями. Следующим символическим этапом, как сказал министр Мирзоян, может стать восстановление Анийского моста, связывающего две страны. Изначально мост был построен в XI веке, но сейчас на его месте лишь опоры на разных берегах реки Ахурян.

Однако не затронуть явно неприятную для Еревана тему — конфликт с Азербайджаном — турецкие дипломаты тоже не могли. «Прогресс в процессе нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией внесет вклад в создание благоприятной атмосферы в регионе. Мы сегодня обсудили нормализацию отношений и между нашими двумя странами, и будущие шаги в этом вопросе. Также мой коллега проинформировал меня о ходе переговоров по вопросу всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном»,— заявил Мевлют Чавушоглу.

После встречи в Анкаре Арарат Мирзоян отправился в город Адыяман, где работает отряд армянских спасателей. «Благодарю господина Чавушоглу за слова оценки нашим спасателям и в целом армянскому присутствию и поддержке»,— сказал министр. Примечательно, что подобный теплый прием в Турции на днях организовали и главе МИД Греции Никосу Дендиасу — и это притом что застарелых проблем в турецко-греческих отношениях не меньше, чем турецко-армянских.

Впрочем, в Ереване далеко не все убеждены в том, что речь идет о поворотном моменте в отношениях с Анкарой. «Если и имел место такой расчет, то это несерьезно. Я почти исключаю такую возможность»,— заявил “Ъ” политолог Бениамин Погосян. Между тем, с его точки зрения, Ереван в этом процессе может рассчитывать на улучшение своего имиджа — в первую очередь, в глазах Запада. «И мы видим, что все именно так и происходит»,— добавил эксперт, имея в виду сообщение спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в Twitter. Европейский чиновник высоко оценил визит Арарата Мирзояна в Анкару, назвав его поистине историческим.

Кирилл Кривошеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...