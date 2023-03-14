Через тернии к митингу

Ульяновский областной суд во вторник подтвердил право граждан собираться на митинги в местном «гайд-парке» без согласования с мэрией, отклонив апелляционную жалобу последней на решение Ленинского районного суда. Ранее этот суд удовлетворил иск правозащитника Константина Толкачева, признав незаконным отказ горадминистрации согласовать намеченную на 14 марта акцию «за возврат прямых выборов мэра Ульяновска». В итоге мероприятие состоялось, став первым в истории города митингом, не согласованным с мэрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник коллегия по административным делам Ульяновского облсуда отказала мэрии города в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Ленинского райсуда, признавшего незаконными действия горадминистрации по запрету митинга «за возвращение прямых выборов мэра». Уведомление о проведении публичного мероприятия подал в мэрию местный юрист, правозащитник и общественный активист Константин Толкачев. 14 марта начался прием заявлений от претендентов на вакантный пост мэра Ульяновска (глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией). По словам господина Толкачева, он отражает желание ульяновцев, и его инициатива «уже поддержана многими».

Прямые выборы мэра Ульяновска были отменены летом 2010 года по инициативе единороссов. В 2013-м их вернули, но избрать «всенародного» градоначальника не успели, так как уже в 2014 году вновь по инициативе «Единой России» была учреждена должность сити-менеджера. А в 2017-м депутаты отказались и от нее, установив, что главы городов области избираются депутатами из числа кандидатов, отобранных по конкурсу. После этого фракция КПРФ трижды (в 2019, 2020 и 2022 годах) пыталась вносить на рассмотрение регионального заксобрания законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске, но успеха пока не добилась.

В уведомлении, направленном в мэрию, Константин Толкачев указал местом проведения акции сквер «Экран» в центре города, определенный в постановлении областного правительства как специальное место проведения публичных мероприятий («гайд-парк»). Для таких мест согласование не требуется, если число участников не превышает установленной предельной нормы (в данном случае — 100 человек). Но мэрия в согласовании отказала, сославшись на то, что в уведомлении не указаны лица, ответственные за организацию и проведение митинга, и предупредив заявителя, что в отсутствие согласования он «не вправе проводить мероприятие». После этого полиция вручила господину Толкачеву «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», где подчеркивалось, что он «не вправе проводить мероприятие» и в случае «продолжения антиобщественного поведения» будет привлечен к ответственности. Полиция также предупреждала, что организатор должен прекратить агитацию по поводу митинга и удалить из соцсетей сообщения о его проведении.

Константин Толкачев ответил на это двумя судебными исками: к мэрии — о незаконности отказа в согласовании митинга, к полиции — о незаконности предостережения. 13 марта райсуд удовлетворил первый из них, указав, что сквер «является специально отведенным местом» и для него, согласно постановлению пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года, не требуется согласования: организатор лишь должен проинформировать о проведении мероприятия, что он и сделал.

Суд также подчеркнул, что органы власти обязаны «нести основное бремя ответственности за содействие гражданам в правомерной реализации конституционно гарантированной свободы мирных собраний».

В то же время иск к полиции другой судья в тот же день отклонил.

Мэрия с райсудом не согласилась и подала апелляционную жалобу. В облсуде ее представитель настаивала, что даже в случае с «гайд-парком» организатор был обязан согласовать с горадминистрацией проведение митинга, а в качестве аргумента приводила отказ суда по иску господина Толкачева к полиции. Однако за два с половиной часа до начала митинга облсуд мэрии отказал, подтвердив решение первой инстанции. В мэрии «Ъ» сообщили, что позиция горадминистрации не изменилась, с решением апелляционной инстанции она не согласна, и «в установленные законом сроки будет направлена кассационная жалоба в Шестой кассационный суд».

Состоявшийся в итоге митинг стал первым в Ульяновске с начала пандемии и первой акцией, проведенной в «гайд-парке» без согласования с мэрией. По подсчетам самих участников, на мероприятие пришло около 40 человек (немалая часть — представители ЛДПР). Полиция, представители которой в суде тоже заявляли, что согласование митинга «необходимо даже для гайд-парка», собравшимся не мешала.

«Мэрия с полицией делали все, чтобы на митинг никто не пришел, но любое количество — это успех, потому что главное — формирование устойчивой юридической практики, адекватного и законного формата использования "гайд-парка". Я верю, что поворот чиновников от запретительного настроя к созидательному возможен, хотя для этого потребуется, видимо, еще не раз судиться с мэрией»,— подвел итоги акции Константин Толкачев.

Сергей Титов, Ульяновск