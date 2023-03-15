GloraX подстилает эмиссию

Вчера девелопер GloraX объявил о начале размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Выпуску присвоен невысокий рейтинг агентства АКРА на уровне BBB– (RU), что, по мнению экспертов, объясняется как общими тенденциями на текущем рынке строительства, так и результатами дебютного выпуска компании, размещенного в августе прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд рублей. Купоны — квартальные, ставка одного купона на весь период обращения установлена на уровне 15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых. Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска, говорится во вчерашнем сообщении GloraX.

Днем ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рейтинг на уровне BBB– (RU). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента, обусловленному, по методологии агентства, средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также очень высоким показателем обслуживания долга, сообщило АКРА в своем пресс-релизе. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.

Доходность в 15% годовых была поставлена после определения спроса и предложения на бумаги, но точку поставила аккредитация и выставление рейтинга на уровне BBB–, объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «На снижение ставки сработали и то, как обслуживается первый выпуск облигаций, и отчетность компании, пул проектов и их реализация, а также продление поддержки государством льготной ипотеки»,— дает оценку эксперт.

По мнению Алексея Козлова, аналитика ФГ «Финам», хорошим ориентиром доходности для данных облигаций является выпуск девелопера Legenda серии 001Р-04. Рейтинги эмитентов находятся на одном уровне, у выпусков примерно одинаковый срок до погашения. «Так вот, на текущий момент облигации Legenda торгуются с доходностью выше 17%, что предполагает премию к ОФЗ более чем в 900 б. п., соответственно, доходность выпуска GloraX в этом плане не кажется привлекательной»,— заключает господин Козлов.

Господин Жарский полагает, что выпуск будет интересен широкому кругу инвесторов, которому понятен девелоперский рынок, особенно рынок жилья. «Распространение через сети Газпромбанка, БКС КИБ позволяет участвовать физическим и юридическим лицам. Конкуренция с другими бумагами, конечно, будет, но рынку не хватает размещений, особенно в этом направлении с относительно низким риском и хорошей доходностью»,— прогнозирует управляющий партнер Veta.

Федеральный девелопер GloraX работает на рынке с 2014 года. В текущем портфеле компании представлено 15 проектов, пять из которых находится в активной стадии строительства, а общий объем портфеля проектов достигает 4,7 млн кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), на 1 марта 2023 года девелопер находится на 15-й строчке строительных компаний Петербурга по объему текущего строительства со 128 тыс. кв. м.

В августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей и уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104,7 млн рублей, или 34,9 рубля на одну облигацию, что соответствует ставке купона 14% годовых.

Александра Тен