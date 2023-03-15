На футбол без Fan ID

Сегодняшний матч «Зенит» и «Динамо» в Кубке России на «Газпром Арене» обещает выглядеть контрастным по сравнению с играми, которые проходят в чемпионате России. Для посещения стадиона не требуется «карта болельщика». Активные фанаты планируют занять места на «вираже» за воротами. Сама арена может быть заполнена на 60–70% от общей вместимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Зенит» и «Динамо» сыграют в четвертьфинале Кубка России. Причем в «Пути регионов». Тут всего одна дуэль: проигравший выбывает. Те, кто играет в «верхней» сетке, проводят по две игры. Так что дуэль на «Газпром Арене» вызывает повышенный интерес.

Для болельщиков «Зенита» игра с «Динамо» — лишний повод прийти на стадион и продемонстрировать то, как они могут поддерживать свою команду в отсутствие Fan ID. Дело в том, что на играх Кубка России «карта болельщика» не требуется. Сам проект по оснащению стадионов специальной аппаратурой для считывания кодов, строительства центров, где оформляется документ, довольно дорогой. Бюджетам маленьких городов, чьи клубы участвуют в Кубке, его не «потянуть». Многие считают: если внедрить Fan ID в этом турнире, интерес к нему будет «убит».

Цифры посещаемости матчей Российской премьер-лиги после введения на всех стадионах системы Fan ID и так пугают: посещаемость упала до самых низких пределов. Редко где она достигает 10 тыс. — так было в Воронеже, где играет «Факел», а жители этого города обожают футбол. На «Спартак» в Москве приходит примерно 5 тыс. зрителей. На другие столичные команды — еще меньше. Это притом, что почти все они играют на новых стадионах. Последняя игра «Торпедо», которое принимало «Урал», собрала на арене в Химках всего 207 болельщиков. Дальше клуб собирается проводить домашние матчи в «Лужниках». Как там будет смотреться такая группа людей, трудно представить. Стадион вмещает 80 тыс. зрителей. И заполняется в основном на мероприятиях, приуроченных к государственным торжествам.

На двух последних домашних матчах «Зенита» в Российской премьер-лиге побывало 19 и 20 тыс. болельщиков, соответственно. Это согласно официальным отчетам. По неофициальным данным, цифры завышены. Есть люди, которые приходят на стадион по разнарядке и даже не смотрят матч: отмечаются для отчета перед начальством и уходят. Одна из причин катастрофического падения посещаемости — внедрение системы Fan ID. Мало того, многим не хочется тратить время на оформление документа, так еще и фанаты клубов, объединившись, объявили войну нововведению. Массово не ходят на арены. Вожаки «движей» следят за тем, чтобы никто не нарушал бойкот.

На игре «Зенита» и «Динамо» ожидается всплеск посещаемости. Продаются места на верхний ярус трибун, чего не было накануне матчей, которые «Зенит» проводил в чемпионате России. На играх с «Пари НН» и «Химками» зрители размещались на трибунах нижнего яруса, чтобы лучше выглядела «картинка». Фанаты «Зенита» собираются занять весь «вираж» — места за воротами, которые во время игр РПЛ оставались пустыми. Наверняка придут на стадион не только активные фанаты, но и их близкие и не очень друзья. Болельщики постараются показать свою позицию: стадионы могут быть заполнены, если отменить Fan ID. По сведениям «Ъ-СПб», на матче с «Динамо» ожидается 35–37 тыс. зрителей при вместимости арены в 56 тыс. Наверняка мы увидим акции, выражающие отношение болельщиков к «картам», которые они принципиально не хотят оформлять, давая понять, что такой документ ограничивает их свободу.

«Зенит», со своей стороны, старается привлекать поклонников на трибуны с помощью специальных акций. Перед игрой с «Динамо» состоится автограф-сессия с участием действующих игроков команды и легенд прошлого. Зрители услышат хиты из репертуара группы «Король и шут», по мотивам биографии которой на днях вышел сериал. Одним из хитов «КиШа» является песня «Ели мясо мужики». Но к этому матчу она не имеет отношения.

У «Зенита» не смогут принять участие в игре Малком, Родригао и Барриос, дисквалифицированные по итогам кубкового матча со «Спартаком» — тогда на поле вспыхнула драка. Барриос к тому же получил травму в последней игре чемпионата, с «Химками» и какое-то время будет лечиться.

Кирилл Легков