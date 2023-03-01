Мэрия готова разрешить построить больше жилья на 6 га в ветхом квартале Воронежа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Воронежа могут скорректировать параметры комплексного развития территории (КРТ), ограниченно улицами 9 Января, Малаховского, Семилукской и Краснодонской около остановки «Газовая». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Вадим Кстенин.

Площадь квартала составляет 6,2 га. По проекту КРТ здесь необходимо снести 28 ветхих двух- и трехэтажных домов общей площадью 19,5 тыс. кв. м, расселить жильцов, а взамен построить 140 тыс. кв. м жилья, школу на 1,5 тыс. учеников и детсад на 280 мест. В конце 2022 года власти объявили торги на освоение квартала с начальной ценой 70,1 млн руб. Однако девелоперы не заинтересовались проектом.

По словам Вадима Кстенина, «излишне оптимистично» рассчитывать на то, что при небольшом объеме жилой застройки «бизнес создаст и подарит городу соцобъекты, вложения в которые можно грубо оценить в 2 млрд руб.»: «Чудес не бывает». Но власти не отказываются от проекта. «Там есть дома, признанные аварийными. Люди должны иметь возможность переехать в безопасное новое жилье в обозримой перспективе», — пояснил мэр.

На совещании с чиновниками и потенциальными инвесторами в качестве решения проблемы было предложено построить школу на соседнем пустующем участке. Однако сейчас работам мешает участок ливневого коллектора — ручей «Голубой Дунай», который в другой части города заключен под землю. Вадим Кстенин предложил и здесь спрятать поток в трубу диаметром 2 м. По его словам, расходы на «эти непростые инженерные работы» и проектирование школы могут взять на себя застройщики.

В результате, отметил мэр, в квартале можно будет запланировать больше жилья. «Но только им развитие территории не должно ограничиваться. Поэтому в обязательствах застройщиков закрепим возведение детсада, который будет безвозмездно передан муниципалитету, прокладку дорог и пешеходных связей, а также создание новой озелененной территории. Убежден, комплексный подход должен включать в себя благоустроенные скверы, места для детских игр и отдыха», — добавил господин Кстенин.

Он заверил, что девелоперы согласились с новой идеологией развития территории. Сейчас они «в сжатые сроки» просчитают экономику проекта, а мэрия проработает предложенные корректировки. После этого квартал снова выставят на торги. Кто именно из застройщиков заинтересовался проектом, не сообщается.

О первых успешных торгах по новому механизму застройки в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Комплексное "Развитие" территории».

Александр Прытков

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