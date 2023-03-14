Арматурное импортозамещение

ООО «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА) в Челябинске приступил к серийному выпуску специальной трубопроводной арматуры — шаровых кранов большого диаметра для работы в агрессивных и криогенных средах, прежде всего на объектах нефтегазовой промышленности. Общий объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб., из которых 670 млн — средства Фонда развития промышленности РФ. Руководство Челябинской области считает, что это пример успешной реализации проектов импортозамешения в регионе, подобную продукцию до сих пор в России не выпускали. Эксперты отмечают, что шаровые краны УЗСА будут востребованы, несмотря на некоторое снижение добычи газа и нефти в России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УЗСА производит продукцию, которую раньше в России не выпускали

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. УЗСА производит продукцию, которую раньше в России не выпускали

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинске ООО «Уральский завод специального арматуростроения» начало серийное производство шаровых кранов большого диаметра для работы в высококоррозионных и криогенных средах. Общий объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб. В том числе 670 млн предоставил в виде двух льготных займов на покупку высокотехнологичного оборудования Фонд развития промышленности РФ.

Шаровые краны большого диаметра предназначены в первую очередь для применения на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа в условиях с высоким содержанием агрессивных компонентов — сероводорода, диоксида углерода, механических примесей, при высоких температурах и давлении. Линейка кранов для работы в криогенных средах применяется при разработке перспективных месторождений и на объектах переработки сжиженного природного газа (СПГ). До создания завода в Челябинске подобную продукцию в России не производили. Основной заказчик оборудования, изготавливаемого на УЗСА,— ПАО «Газпром».

«Этот завод — один из примеров успешной реализации проектов импортозамещения в рамках программ Фонда развития промышленности РФ. Около 60 проектов уже реализованы по этим программам в нашей области на общую сумму инвестиций около 32 млрд руб. Мы видим динамику, все эти производства направлены на импортозамещение, создают уникальный продукт. Это предприятие — пример, как на ровном месте с поддержкой государства создано уникальное производство. Мы сегодня говорили о развитии: в настоящее время готов еще один проект по расширению производства. Региональный ФРП готов в нем участвовать, давать льготные займы»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения УЗСА.

Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков уточнил, что предприятие заявилось на участие в двух региональных программах: «Промышленная ипотека» и «Импортозамещение», сейчас ведутся переговоры.

«Средства будут использоваться для строительства новых цехов и приобретения нового оборудования. Думаю, уже в этом году увидим результаты нового проекта»,— сказал господин Казаков.

По словам генерального директора АО «Уральский завод специального арматуростроения» Михаила Кофлера, на предприятии создан полный производственный цикл по производству запорно-регулирующей арматуры. В том числе недавно был пущен разработанный конструкторами завода и изготовленный на предприятии комплекс оборудования для испытаний криогенных кранов при экстремальных температурах до –196 °С. «Завод создавался для решения важной стратегической задачи — независимости от иностранных поставщиков сложных запорно-регулирующих устройств. Одновременно у нас реализуется несколько проектов, последний — это криогенное оборудование. Мы не производим общепромышленное оборудование. Это завод мелкой серии. Каждый кран, который мы производим, в какой-то степени уникален. Если сравнивать с автомобилестроением, это что-то типа Rolls-Royce в области арматуры»,— сказал Михаил Кофлер.

По данным Фонда развития промышленности РФ, УЗСА в ближайшие пять лет намерен инвестировать в развитие проекта до 1,35 млрд руб., а также около 100 млн в НИОКР. Сейчас на заводе создано 180 рабочих мест. После расширения производства и завершения программы модернизации штат планируется увеличить до 235 сотрудников.

ООО «Уральский завод специального арматуростроения» было создано в 2016 году в рамках программы импортозамещения сложного и критически важного оборудования для ПАО «Газпром» и других компаний нефтегазовой отрасли России. По данным «СПАРК-Интерфакс», 45,13% уставного капитала принадлежат структуре «Газпрома» — АО «Салаватстройтек», 45,57% — закрытому паевому инвестиционному фонду «Проектные инвестиции — I», еще 9,3% — ООО «ПО Кольчугинопромснаб» (принадлежит «Проектным инвестициям — I»). До октября 2020 года почти 7% доли УЗСА принадлежало АО «Объединенная металлургическая компания», 42% — АО «Трубодеталь» (входит в ОМК). В 2021 году выручка УЗСА превысила 1 млрд руб., чистый убыток — 70,7 млн руб.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, несмотря на временное снижение добычи нефти и газа в России, востребованность шаровых кранов на внутреннем рынке останется неизменной. «Во-первых, довольно много углеводородных месторождений характеризуется высокими концентрациями сероводорода. Во-вторых, немало эксплуатируемых и осваиваемых объектов расположено в северных регионах России. Кроме того, на разрабатываемых месторождениях в ходе ремонтных работ периодически меняют трубопроводную арматуру, включая и шаровые краны, не говоря уже об их установке на новых промыслах. После введения западных санкций против России заметно упал экспорт такой продукции из Европейского Союза. Завод сформировал предпосылки для замены своей продукцией импортной, если не на 100%, то по крайней мере на 80–90%»,— говорит эксперт. По его мнению, в долгосрочной же перспективе УЗСА может наладить поставки арматуры на экспорт прежде всего в страны Средней Азии.

Юлия Гарипова