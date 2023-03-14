В Нижегородской области создан центр импорта и импортозамещения

В Нижегородской области начал работу центр импорта и импортозамещения, который должен помочь решить проблему с поставками комплектующих и оборудования из-за рубежа, заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян на конференции «Регионы России: "новая нормальность" и "производственный ренессанс"», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Мы в феврале создали центр импорта и импортозамещения в регионе. Изначальная цель — помочь нашим предприятиям в поиске новых поставщиков комплектующих и сырья. Дальше мы стали развивать тему промкооперации между нашими промышленными предприятиями внутри региона. Такие центры являются очень хорошим примером взаимодействия субъектов друг с другом. Промышленная кооперация происходит не только на уровне региона или нашего федерального округа, а в целом на уровне страны. Это была одна из задач центра, и он эффективно ее выполняет»,— рассказал господин Саносян.

Как заявлял в начале марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, перечень комплектующих и оборудования иностранного производства, которое необходимо замещать, состоит из 850 позиций. Его планируется сделать цифровым и открыть к нему доступ другим регионам. Поиск необходимых комплектующих, по словам губернатора, осуществляется также в странах-партнерах.