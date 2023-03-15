«Не знают, как передернуть затвор винтовки»

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай обратится в Министерство просвещения РФ с просьбой вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП). Депутаты также предлагают разрешить преподавание этой дисциплины отставным офицерам, участникам боевых действий. По мнению депутатов, необходимость обязательной НВП в течение семи лет показала частичная мобилизация: многие призванные оказались лишены навыков, необходимых на поле боя.



Госсобрание — эл курултай Республики Алтай на своей сессии 14 марта утвердило текст обращения в Министерство просвещения РФ «по вопросу введения начальной военной подготовки в образовательных организациях». В обращении говорится о необходимости ввести обязательные занятия НВП в средних школах РФ в течение семи лет — с пятого по 11-й классы.

Проект документа внес комитет регионального парламента по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. «Недавняя мобилизация показала, что молодые люди, получившие образование после 1990-х годов, не изучавшие НВП в школе, не знают, как надеть противогаз, собрать-разобрать автомат, метнуть гранату, передернуть затвор винтовки, перевязать раненого на поле боя или наложить шину, что делать по команде „вспышка справа“ и воздушной тревоге»,— сожалеют авторы обращения. Они призывают укомплектовать классы учебным оборудованием, а в конце курса вывозить обучающихся в воинские части на стрельбы. Депутаты также просят разрешить преподавание НВП отставным офицерам, участникам боевых действий.

Как рассказала депутатам госсобрания председатель комитета Наталья Екеева («Единая Россия»), с идеей о возрождении отдельного предмета НВП в школах в госсобрание обратилась группа независимых депутатов. По ее словам, в обсуждении текста обращения на заседании комитета приняли участие представители министерства образования и науки Республики Алтай, общественных организаций, регионального отделения ДОСААФ.

Независимый депутат Сергей Кухтуеков поинтересовался, предполагают ли авторы обращения увеличение учебной нагрузки на школьников в случае реализации этой инициативы. «В рамках ОБЖ (школьный предмет „основы безопасности жизнедеятельности“.— „Ъ“). Те модули, которые в рамках ОБЖ сегодня есть, их можно в форме дополнительных занятий проводить. И даже часть из них войдет в начальную военную подготовку»,— предположила госпожа Екеева.

По словам независимого депутата Аскара Тулебаева, понимание необходимости обязательной НВП «есть во всей стране». Михаил Федькин (КПРФ), сославшийся на личный опыт преподавателя НВП, предложил «не изобретать новое колесо, потому что оно уже есть и существует, а отреставрировать» советскую практику. Со второй половины 1960-х годов начальная военная подготовка преподавалась в девятом и десятом классах.

«На самом деле обращение нужное. Необходимое с учетом сегодняшней ситуации в стране»,— подвел итог недолгой дискуссии спикер республиканского парламента Артур Кохоев («Единая Россия»). В начале марта сам господин Кохоев выступил с этой инициативой на заседании совета законодателей Сибирского федерального округа, состоявшемся в Красноярске. В итоге ни одного голоса против проекта обращения подано не было.

В республиканском министерстве образования и науки поддерживают обращение регионального парламента. «С нового учебного года основы военной подготовки будут включены в курс ОБЖ для учащихся 10–11 классов. Кроме того, школьники в рамках данного модуля будут проходить обязательные пятидневные учебные сборы»,— рассказала „Ъ-Сибирь“ министр Ольга Саврасова.

Как сообщал „Ъ“, в ноябре прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о том, что курс НВП появится в российских школах уже со следующего учебного года. В пресс-службе федерального министерства тогда уточнили, что занятия по этому курсу будут внеурочными. В январе 2023 года господин Кравцов на встрече с российскими военными сообщил о том, что начальную военную подготовку в школах могут ввести в том случае, если эту инициативу одобрят родители.

Валерий Лавский