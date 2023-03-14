На благоустройство Семейного парка на Бору выделили 95 млн рублей

Объявлен аукцион на благоустройство парка культуры и отдыха «Семейный» на Бору, сообщается на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 95 млн руб.

Заказчиком выступило бюджетное учреждение «Управление благоустройства Борского округа». Подрядчик должен будет озеленить территорию, устроить тротуары и газоны, проложить наружные сети водоснабжения и канализации. Также ему предстоит уложить резиновое покрытие на детских площадках, установить горки, качели, карусели и батут.

Подача заявок открыта до 21 марта, подрядчика выберут 23 марта. По контракту работы нужно завершить до 10 августа.

Елена Ковалева