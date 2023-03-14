Санкт-Петербург стал рекордсменом по самой продолжительной DDoS-атаке на 169 часов

Северо-Западный округ занял лидирующие позиции по числу хакерских атак в 2022 году на бизнес и госучреждения. На СЗФО приходится 52% случаев всех применимых DDoS-атак по стране. В среднем атаки длились по восемь часов. Самая продолжительная была зафиксирована в Санкт-Петербурге — 169 часов. Такую статистику привели эксперты компании «МТС Кибербезопасность».

Согласно данным, помимо СЗФО, часто атакуемыми стали регионы Центрального и Поволжского округов. Средняя мощность насчитывала 10,5 Гбит/с. Против организаций Петербурга в среднем совершались атаки по шесть часов. Всплеск кибернападений был зафиксирован с сентября по ноябрь 2022 года.

Специалисты отмечают, что услуга кибернападения на специализированных площадках стоит недорого, поэтому данный инструмент будет еще долго популярен. Однако даже низкопробные атаки могут использоваться для сокрытия более сложных, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний. «Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS — это базовая мера», — подчеркнул руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки компании «МТС Кибербезопасность» Андрей Дугин.