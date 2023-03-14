Парламент Литвы признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм Литвы признал российскую Частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Литовские парламентарии также призвали все страны ЕС последовать их примеру. Резолюция о признании ЧВК «Вагнер» была одобрена членами Сейма Литвы единогласно, сообщается на сайте законодательного органа.

По мнению литовских парламентариев, ЧВК «Вагнер» причастна к «систематическим серьезным преступлениям» в ходе российской военной операции на Украине. Кроме того, в резолюции говорится о том, что частная военная компания «представляет угрозу государственной и общественной безопасности».

В мае 2022 года литовский Сейм принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Данный документ также был поддержан литовскими парламентариями единогласно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Власти Литвы резко осудили действия РФ, понизив уровень дипотношений с Москвой и приняв решение о высылке из страны российского посла.

Александр Кислов