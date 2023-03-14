Краевые власти изымут часть участка под ЖК «Сатурн-Р» в Перми

Правительство Пермского края выпустило распоряжение об изъятии двух земельных участков в Дзержинском районе Перми под строительство дороги на ул. Крисанова. Согласно распоряжению от 9 марта, изъять для государственных нужд планируется часть территории под домом ЖК «Данилиха», построенным «Сатурн-Р», а также часть участка под соседним зданием магазина «Пятерочка». Площадь изымаемой земли под жилым домом на ул. Крылова, 17, составляет 421 кв. м. Под зданием магазина на ул. Крылова, 16, изымут 850 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Краевое управление автомобильных дорог и транспорта вместе с региональным минтрансом должны подготовить соглашения об изъятии указанных земель у собственников. Соглашения, подписанные двумя краевыми ведомствами, должны быть направлены собственникам участков.

Всего для строительства ул. Крисанова в Перми региональные власти собираются изъять 17 земельных участков и 16 расположенных на них построек. В прошлом году правительство Пермского края выпустило соответствующее постановление. В списке объектов к изъятию значатся коммерческие здания, индивидуальные и малоэтажные дома, недвижимость религиозных организаций.