Porsche выпустит электрические спорткары и кроссоверы

Компания Porsche готовится к расширению линейки электромобилей, в которую войдут модели разных классов.

В 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan. Позднее, не ранее 2026 года, выйдет электрическая версия Porsche Cayenne, а также в 2027 будет показан флагманский кроссовер с электрической силовой установкой.

На 2025 год намечена премьера семейства спорткаров Porsche 718 с электромоторами. Ожидается, что новую версию получат как купе Cayman, так и родстер Boxster. При этом не сообщается, заменят ли они существующие версии с бензиновыми двигателями или дополнят их.

Напомним, ранее появилась информация, что спорткар Porsche 911 получит гибридную силовую установку.

Максим Вершинин

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