Новый Porsche 911 GT2 RS станет гибридом

Компания Porsche сделает первый в истории гибридный спорткар 911 — бензо-электрическую силовую установку получит флагманская версия GT2 RS поколения 992, сообщает Autocar.

По данным издания, немецкий автопроизводитель адаптирует для дорожной модели технологию спортивного подразделения Porsche Motorsport, которая использовалась в гоночных гибридных прототипах Porsche 919 Hybrid и Porsche 963.

«Мягкая» гибридная силовая установка будет сделана на базе 3,8-литрового двигателя от модели Porsche 911 Turbo. Для снижения массы автомобиля и компактности гибрида он получит 400-вольтовую электрику. Ожидается, что спорткар сохранит механическую коробку передач.

Премьера гибридного Porsche 911 GT2 RS состоится в 2026 году, а затем аналогичные бензо-электрические варианты появятся и у других модификаций спорткара. Напомним, последнее на сегодняшний день поколение Porsche 911 GT2 RS выпускалось с 2017 по 2019 года — спорткар оснащался 700-сильным 3,8-литровым бензиновым турбомотором.

Максим Вершинин

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