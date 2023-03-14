В капитал Тюменской области инвестировали почти 360 млрд рублей

За 2022 год в основной капитал Тюменской области было инвестировано 357,8 млрд руб., что на 52% больше, чем было в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В прошлом году предприниматели активно перестраивались на "отечественные рельсы". Освободились новые ниши, вырос спрос на продукцию и услуги внутри страны. Бизнес использует эти возможности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор ранее призвал местные власти помогать реализации проектов любых масштабов, а также поддерживать желание малого и среднего бизнеса инвестировать в регион, поскольку они сильнее «привязаны» к Тюменской области, чем крупные компании, и заинтересованы в ее развитии.

Также глава региона принял решение, что за инвестиции будут отвечать все заместители губернатора. В правительстве области отметили, что власти открыты для сотрудничества с любым инвестором и готовы предоставлять поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне.

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