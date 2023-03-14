В орфографической комиссии РАН согласились писать «холокост» с заглавной буквы

Председатель орфографической комиссии Российской академии наук (РАН) профессор Алексей Шмелев полагает, что практику написания слова «холокост» с заглавной буквы необходимо учесть в академических справочных изданиях и ответах справочных служб. Такую позицию господин Шмелев выразил в письме Российскому еврейскому конгрессу (РЕК), которое распространила пресс-служба организации.

«В официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН»,— указал господин Шмелев в ответ на соответствующее обращение Российского еврейского конгресса.

Профессор также указал, что ранее в русском языке для описания трагедии еврейского народа использовались термины «Катастрофа» и «Шоа» (оба писались с заглавной буквы). При этом, по мнению ученого, слово «Катастрофа» в данном контексте «принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие», а слово «Шоа» чуждо нормам русской фонетики. «Поэтому именно слово ''Холокост'' сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением»,— резюмировал господин Шмелев.

С предложением уточнить написание слова «холокост» РЕК выступил 9 марта. В организации пояснили, что слово обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», в результате которой погибли 6 млн человек.

Григорий Лейба