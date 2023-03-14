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Коммерсантъ FM
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В орфографической комиссии РАН согласились писать «холокост» с заглавной буквы

Председатель орфографической комиссии Российской академии наук (РАН) профессор Алексей Шмелев полагает, что практику написания слова «холокост» с заглавной буквы необходимо учесть в академических справочных изданиях и ответах справочных служб. Такую позицию господин Шмелев выразил в письме Российскому еврейскому конгрессу (РЕК), которое распространила пресс-служба организации.

«В официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН»,— указал господин Шмелев в ответ на соответствующее обращение Российского еврейского конгресса.

Профессор также указал, что ранее в русском языке для описания трагедии еврейского народа использовались термины «Катастрофа» и «Шоа» (оба писались с заглавной буквы). При этом, по мнению ученого, слово «Катастрофа» в данном контексте «принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие», а слово «Шоа» чуждо нормам русской фонетики. «Поэтому именно слово ''Холокост'' сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением»,— резюмировал господин Шмелев.

С предложением уточнить написание слова «холокост» РЕК выступил 9 марта. В организации пояснили, что слово обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», в результате которой погибли 6 млн человек.

Григорий Лейба

Фотогалерея

День памяти жертв Холокоста

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В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного решения еврейского вопроса». Решение это не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) тогда мог поверить, что в XX веке такое вообще возможно. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу

В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного решения еврейского вопроса». Решение это не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) тогда мог поверить, что в XX веке такое вообще возможно. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу

Фото: AP

В Польше тем временем создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей — только на быстрое уничтожение прибывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны еще в октябре 1941 года

В Польше тем временем создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей — только на быстрое уничтожение прибывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны еще в октябре 1941 года

Фото: AP

Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения

Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения

Фото: AP

В гетто города Лодзь содержалось до 160 000 евреев. &lt;br>На фото: бывший министр иностранных дел Польши Владислав Бартошевский , выживший после Холокоста

В гетто города Лодзь содержалось до 160 000 евреев.
На фото: бывший министр иностранных дел Польши Владислав Бартошевский , выживший после Холокоста

Фото: Reuters

До 13 сентября 1942 года были депортированы или погибли в гетто 300 тыс. евреев Варшавы

До 13 сентября 1942 года были депортированы или погибли в гетто 300 тыс. евреев Варшавы

Фото: AP / British Official Photo

В 1942 году было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной Европы и значительная часть евреев Западной Европы

В 1942 году было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной Европы и значительная часть евреев Западной Европы

Фото: AP / Susan Walsh

Лишь после того, как исход стал окончательно ясен, в лагерях и гетто начались восстания: наиболее известно восстание в Варшавском гетто в январе 1943 года. В ходе боев было убито около 7 тысяч защитников гетто, еще 5-6 тысяч сгорели заживо

Лишь после того, как исход стал окончательно ясен, в лагерях и гетто начались восстания: наиболее известно восстание в Варшавском гетто в январе 1943 года. В ходе боев было убито около 7 тысяч защитников гетто, еще 5-6 тысяч сгорели заживо

Фото: AP

Отсутствие четкой информации о планах нацистов по тотальному уничтожению еврейского народа вылилось в то, что жители гетто пытались выполнять требования оккупантов, просто стремясь выжить

Отсутствие четкой информации о планах нацистов по тотальному уничтожению еврейского народа вылилось в то, что жители гетто пытались выполнять требования оккупантов, просто стремясь выжить

Фото: AP

В геноциде евреев принимали участие австрийцы, французы, итальянцы, бельгийцы, греки, румыны, чехи, поляки, русские, украинцы, белорусы, литовцы. Правительства США, Великобритании и СССР были не только осведомлены о том, что творилось в Освенциме и других «элиминационных» концлагерях, но и регулярно получали предложения нацистских главарей об условиях прекращения массовых казней —- и неоднократно отклоняли их

В геноциде евреев принимали участие австрийцы, французы, итальянцы, бельгийцы, греки, румыны, чехи, поляки, русские, украинцы, белорусы, литовцы. Правительства США, Великобритании и СССР были не только осведомлены о том, что творилось в Освенциме и других «элиминационных» концлагерях, но и регулярно получали предложения нацистских главарей об условиях прекращения массовых казней —- и неоднократно отклоняли их

Фото: AP

Начальник немецкой тайной полиции Генрих Гиммлер (на фото слева) отвечал за программу уничтожения евреев. Из интервью его внучки Катрин: «Он был, несомненно, одаренным человеком. С одной стороны, Генрих обладал исключительным организаторским талантом, с другой — ненасытным стремлением к власти. Многие из тех, кто его окружал, недооценивали его последовательность в движении наверх и посмеивались над ним. Он научился не обращать на это внимания, однако многие насмешники позднее дорого платили за свою недальновидность. Генрих был безжалостным фанатиком, особенно по отношению к евреям». В 1945 году он был схвачен британскими войсками и покончил жизнь самоубийством, проглотив цианистый калий

Начальник немецкой тайной полиции Генрих Гиммлер (на фото слева) отвечал за программу уничтожения евреев. Из интервью его внучки Катрин: «Он был, несомненно, одаренным человеком. С одной стороны, Генрих обладал исключительным организаторским талантом, с другой — ненасытным стремлением к власти. Многие из тех, кто его окружал, недооценивали его последовательность в движении наверх и посмеивались над ним. Он научился не обращать на это внимания, однако многие насмешники позднее дорого платили за свою недальновидность. Генрих был безжалостным фанатиком, особенно по отношению к евреям». В 1945 году он был схвачен британскими войсками и покончил жизнь самоубийством, проглотив цианистый калий

Фото: AP

Одним же из самых запоминающихся и радостных событий в жизни дочери Гиммлера Гудрун стало посещение концлагеря в Дахау вместе с папой и Адольфом Гитлером. Запись в ее дневнике: «Сегодня мы поехали в концлагерь СС в Дахау. Нам показали все. Мы видели грушевые деревья, картинки, которые рисуют заключенные. Все было восхитительно». О крематориях и газовых камерах в дневнике нет ни слова, но не видеть их она, разумеется, не могла. По свидетельствам очевидцев, она в тот день ни на шаг не отставала от папы, а Генрих Гиммлер приехал в Дахау с инспекционной поездкой, а не просто на экскурсию &lt;br>На фото: евреи в лагере города Дахау

Одним же из самых запоминающихся и радостных событий в жизни дочери Гиммлера Гудрун стало посещение концлагеря в Дахау вместе с папой и Адольфом Гитлером. Запись в ее дневнике: «Сегодня мы поехали в концлагерь СС в Дахау. Нам показали все. Мы видели грушевые деревья, картинки, которые рисуют заключенные. Все было восхитительно». О крематориях и газовых камерах в дневнике нет ни слова, но не видеть их она, разумеется, не могла. По свидетельствам очевидцев, она в тот день ни на шаг не отставала от папы, а Генрих Гиммлер приехал в Дахау с инспекционной поездкой, а не просто на экскурсию
На фото: евреи в лагере города Дахау

Фото: AP

Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года. Включал три лагеря. На территории комплекса было уничтожено около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных. В 1947 году сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау. Национальные экспозиции, размещенные в отдельных бараках, включают досье и личные вещи узников из более чем 30 стран. В 2007 году в Польше была закрыта российская экспозиция в музее Освенцима, причем дирекция музея была готова открыть ее только в том случае, если российская сторона признает оккупацию польских территорий СССР. В России отреагировали на инициативу руководства Освенцима как на политический демарш &lt;br>На фото люди проходят через ворота, на которых написано Arbeit Macht Frei («Работа освобождает»), на территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим

Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года. Включал три лагеря. На территории комплекса было уничтожено около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных. В 1947 году сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау. Национальные экспозиции, размещенные в отдельных бараках, включают досье и личные вещи узников из более чем 30 стран. В 2007 году в Польше была закрыта российская экспозиция в музее Освенцима, причем дирекция музея была готова открыть ее только в том случае, если российская сторона признает оккупацию польских территорий СССР. В России отреагировали на инициативу руководства Освенцима как на политический демарш
На фото люди проходят через ворота, на которых написано Arbeit Macht Frei («Работа освобождает»), на территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим

Фото: Reuters

Еще одна ужасная страница холокоста — лагерь Берген-Бельзен. Именно здесь вместе с семье находилась Анна Франк — еврейская девочка из Амстердама, благодаря ее дневнику ставшая самой известной в мире жертва холокоста. Запись от 19 ноября 1942 года: «Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход»

Еще одна ужасная страница холокоста — лагерь Берген-Бельзен. Именно здесь вместе с семье находилась Анна Франк — еврейская девочка из Амстердама, благодаря ее дневнику ставшая самой известной в мире жертва холокоста. Запись от 19 ноября 1942 года: «Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход»

Фото: AP

В 1943 году Гиммлер решил использовать труд уцелевших евреев в интересах ведения войны и даже предложил освободить часть евреев в обмен на политические уступки. 4 октября он выступил перед офицерами СС с такой речью: «Здесь я буду говорить с вами совершенно откровенно об особенно трудной главе… Между собой мы будем говорить открыто, хотя никогда не сделаем этого публично… Я имею в виду изгнание евреев, уничтожение еврейского народа… Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, когда лежит груда трупов, — сто, пятьсот, тысяча трупов… Выдержать все это и сохранить порядочность, — вот что закалило наш характер. Это славная страница нашей истории, которая никогда не была написана и никогда не будет написана» &lt;br>Одна из фотографий, сделанных в нацистском гетто в Литве

В 1943 году Гиммлер решил использовать труд уцелевших евреев в интересах ведения войны и даже предложил освободить часть евреев в обмен на политические уступки. 4 октября он выступил перед офицерами СС с такой речью: «Здесь я буду говорить с вами совершенно откровенно об особенно трудной главе… Между собой мы будем говорить открыто, хотя никогда не сделаем этого публично… Я имею в виду изгнание евреев, уничтожение еврейского народа… Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, когда лежит груда трупов, — сто, пятьсот, тысяча трупов… Выдержать все это и сохранить порядочность, — вот что закалило наш характер. Это славная страница нашей истории, которая никогда не была написана и никогда не будет написана»
Одна из фотографий, сделанных в нацистском гетто в Литве

Фото: AP

О числе погибших во время холокоста евреев известно из приговоров Нюрнбергского трибунала. Но списка с их именами не существует. К концу войны нацистами были уничтожены даже следы от лагерей смерти; перед приходом совестких войск останки многих были перезахоронены &lt;br>Солдаты рядом с печами для кремации в одном из лагерей смерти. Декабрь 1944 года

О числе погибших во время холокоста евреев известно из приговоров Нюрнбергского трибунала. Но списка с их именами не существует. К концу войны нацистами были уничтожены даже следы от лагерей смерти; перед приходом совестких войск останки многих были перезахоронены
Солдаты рядом с печами для кремации в одном из лагерей смерти. Декабрь 1944 года

Фото: AP / US Army Signal Corps-HO

Международный день холокоста учрежден ООН в 2005 году. Он приурочен к дате освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти — Освенцима &lt;br>На фото: Музей истории холокоста в Иерусалиме

Международный день холокоста учрежден ООН в 2005 году. Он приурочен к дате освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти — Освенцима
На фото: Музей истории холокоста в Иерусалиме

Фото: Reuters

В 1997 году в Вашингтоне был представлен доклад американской правительственной комиссии о роли США и других стран в идентификации и распределении золота и прочих капиталов нацистов в годы второй мировой войны. Доклад резко критикует власти и финансовые круги нейтральной Швейцарии и обвиняет их в том, что они были «главными банкирами нацистского режима» и обогащались за счет золота, похищенного нацистами у жертв холокоста

В 1997 году в Вашингтоне был представлен доклад американской правительственной комиссии о роли США и других стран в идентификации и распределении золота и прочих капиталов нацистов в годы второй мировой войны. Доклад резко критикует власти и финансовые круги нейтральной Швейцарии и обвиняет их в том, что они были «главными банкирами нацистского режима» и обогащались за счет золота, похищенного нацистами у жертв холокоста

Фото: Reuters

Авторы среди прочего критиковали тогдашнюю администрацию США за отказ принять сотни тысяч еврейских беженцев из Европы, что обрекло многих из них на гибель в нацистских концлагерях. Кроме того, аппараты Рузвельта, Трумэна и некоторых других президентов обвинены в «легковерии» и «попустительстве» в отношениях с европейскими государствами, а также в том, что слишком долго не оказывали давления для расследования международных связей нацистских преступников и обеспечения компенсаций жертвам нацистов

Авторы среди прочего критиковали тогдашнюю администрацию США за отказ принять сотни тысяч еврейских беженцев из Европы, что обрекло многих из них на гибель в нацистских концлагерях. Кроме того, аппараты Рузвельта, Трумэна и некоторых других президентов обвинены в «легковерии» и «попустительстве» в отношениях с европейскими государствами, а также в том, что слишком долго не оказывали давления для расследования международных связей нацистских преступников и обеспечения компенсаций жертвам нацистов

Фото: Reuters

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В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного решения еврейского вопроса». Решение это не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) тогда мог поверить, что в XX веке такое вообще возможно. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу

Фото: AP

В Польше тем временем создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей — только на быстрое уничтожение прибывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны еще в октябре 1941 года

Фото: AP

Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения

Фото: AP

В гетто города Лодзь содержалось до 160 000 евреев.
На фото: бывший министр иностранных дел Польши Владислав Бартошевский , выживший после Холокоста

Фото: Reuters

До 13 сентября 1942 года были депортированы или погибли в гетто 300 тыс. евреев Варшавы

Фото: AP / British Official Photo

В 1942 году было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной Европы и значительная часть евреев Западной Европы

Фото: AP / Susan Walsh

Лишь после того, как исход стал окончательно ясен, в лагерях и гетто начались восстания: наиболее известно восстание в Варшавском гетто в январе 1943 года. В ходе боев было убито около 7 тысяч защитников гетто, еще 5-6 тысяч сгорели заживо

Фото: AP

Отсутствие четкой информации о планах нацистов по тотальному уничтожению еврейского народа вылилось в то, что жители гетто пытались выполнять требования оккупантов, просто стремясь выжить

Фото: AP

В геноциде евреев принимали участие австрийцы, французы, итальянцы, бельгийцы, греки, румыны, чехи, поляки, русские, украинцы, белорусы, литовцы. Правительства США, Великобритании и СССР были не только осведомлены о том, что творилось в Освенциме и других «элиминационных» концлагерях, но и регулярно получали предложения нацистских главарей об условиях прекращения массовых казней —- и неоднократно отклоняли их

Фото: AP

Начальник немецкой тайной полиции Генрих Гиммлер (на фото слева) отвечал за программу уничтожения евреев. Из интервью его внучки Катрин: «Он был, несомненно, одаренным человеком. С одной стороны, Генрих обладал исключительным организаторским талантом, с другой — ненасытным стремлением к власти. Многие из тех, кто его окружал, недооценивали его последовательность в движении наверх и посмеивались над ним. Он научился не обращать на это внимания, однако многие насмешники позднее дорого платили за свою недальновидность. Генрих был безжалостным фанатиком, особенно по отношению к евреям». В 1945 году он был схвачен британскими войсками и покончил жизнь самоубийством, проглотив цианистый калий

Фото: AP

Одним же из самых запоминающихся и радостных событий в жизни дочери Гиммлера Гудрун стало посещение концлагеря в Дахау вместе с папой и Адольфом Гитлером. Запись в ее дневнике: «Сегодня мы поехали в концлагерь СС в Дахау. Нам показали все. Мы видели грушевые деревья, картинки, которые рисуют заключенные. Все было восхитительно». О крематориях и газовых камерах в дневнике нет ни слова, но не видеть их она, разумеется, не могла. По свидетельствам очевидцев, она в тот день ни на шаг не отставала от папы, а Генрих Гиммлер приехал в Дахау с инспекционной поездкой, а не просто на экскурсию
На фото: евреи в лагере города Дахау

Фото: AP

Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года. Включал три лагеря. На территории комплекса было уничтожено около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных. В 1947 году сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау. Национальные экспозиции, размещенные в отдельных бараках, включают досье и личные вещи узников из более чем 30 стран. В 2007 году в Польше была закрыта российская экспозиция в музее Освенцима, причем дирекция музея была готова открыть ее только в том случае, если российская сторона признает оккупацию польских территорий СССР. В России отреагировали на инициативу руководства Освенцима как на политический демарш
На фото люди проходят через ворота, на которых написано Arbeit Macht Frei («Работа освобождает»), на территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим

Фото: Reuters

Еще одна ужасная страница холокоста — лагерь Берген-Бельзен. Именно здесь вместе с семье находилась Анна Франк — еврейская девочка из Амстердама, благодаря ее дневнику ставшая самой известной в мире жертва холокоста. Запись от 19 ноября 1942 года: «Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось — старики, младенцы, беременные женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход»

Фото: AP

В 1943 году Гиммлер решил использовать труд уцелевших евреев в интересах ведения войны и даже предложил освободить часть евреев в обмен на политические уступки. 4 октября он выступил перед офицерами СС с такой речью: «Здесь я буду говорить с вами совершенно откровенно об особенно трудной главе… Между собой мы будем говорить открыто, хотя никогда не сделаем этого публично… Я имею в виду изгнание евреев, уничтожение еврейского народа… Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, когда лежит груда трупов, — сто, пятьсот, тысяча трупов… Выдержать все это и сохранить порядочность, — вот что закалило наш характер. Это славная страница нашей истории, которая никогда не была написана и никогда не будет написана»
Одна из фотографий, сделанных в нацистском гетто в Литве

Фото: AP

О числе погибших во время холокоста евреев известно из приговоров Нюрнбергского трибунала. Но списка с их именами не существует. К концу войны нацистами были уничтожены даже следы от лагерей смерти; перед приходом совестких войск останки многих были перезахоронены
Солдаты рядом с печами для кремации в одном из лагерей смерти. Декабрь 1944 года

Фото: AP / US Army Signal Corps-HO

Международный день холокоста учрежден ООН в 2005 году. Он приурочен к дате освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти — Освенцима
На фото: Музей истории холокоста в Иерусалиме

Фото: Reuters

В 1997 году в Вашингтоне был представлен доклад американской правительственной комиссии о роли США и других стран в идентификации и распределении золота и прочих капиталов нацистов в годы второй мировой войны. Доклад резко критикует власти и финансовые круги нейтральной Швейцарии и обвиняет их в том, что они были «главными банкирами нацистского режима» и обогащались за счет золота, похищенного нацистами у жертв холокоста

Фото: Reuters

Авторы среди прочего критиковали тогдашнюю администрацию США за отказ принять сотни тысяч еврейских беженцев из Европы, что обрекло многих из них на гибель в нацистских концлагерях. Кроме того, аппараты Рузвельта, Трумэна и некоторых других президентов обвинены в «легковерии» и «попустительстве» в отношениях с европейскими государствами, а также в том, что слишком долго не оказывали давления для расследования международных связей нацистских преступников и обеспечения компенсаций жертвам нацистов

Фото: Reuters

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