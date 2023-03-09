Еврейский конгресс призвал писать холокост с прописной буквы

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН внести изменения в словари русского языка. РЕК настаивает, что надо писать слово «холокост» с заглавной буквы.

В конгрессе пояснили, что написание с прописной буквы обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», в результате которого погибли 6 млн человек. «Мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово "Холокост" со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание»,— сказали РБК в организации.

Лаура Кеффер