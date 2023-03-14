На Кубани за сутки коронавирусом заболели 199 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 199 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 211 женщин и 78 мужчин. Самому младшему пациенту 1,5 месяца, самому старшему 86 лет.

В Краснодаре заболели 69 человек, в Тихорецком районе — 22, в Анапе, Сочи и Тимашевском районе — по 12. В Армавире и Тбилисском муниципалитете выявили по 11 случаев, в Новороссийске — семь.

В Ейском районе зарегистрировали шесть новых пациентов, в Динском — пять. В Кущевском и Новокубанском муниципальных образованиях заболели по четыре человека. В Геленджике и Красноармейском районе отметили по три эпизода. В Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Славянском, Усть-Лабинском районах выявили по два случая. По одному — в Абинском, Брюховецком, Выселковском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Староминском районах.

С начала пандемии в крае зарегистрировали 352 785 пациентов с коронавирусом. Из них 339 816 человек выписали с выздоровлением. За весь период в крае скончались 11 162 пациента.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram