Врио губернатора Сальдо сообщил о выдаче 80 тысяч паспортов РФ в Херсонской области

Около 80 тыс. жителей Херсонской области получили российские паспорта, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, к 1 сентября планируется выдача еще 70 тыс. документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На сегодняшний день выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления»,— рассказал господин Сальдо ТАСС.

Владимир Сальдо отметил, что для повышения результативности центров, где можно оформить российский паспорт, увеличивают количество работников. По его словам, МВД присылает бригады из других российский регионов, поскольку местных не хватает.

25 мая 2022 года президент России Владимир Путин упростил право на получение российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. С 2019 года упрощенным правом приема в гражданство РФ начали пользоваться жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».