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Школы Ярославля расторгли энергосервисные контракты

12 школ Ярославля в одностороннем порядке расторгли энергосервисные контракты с ООО «Теплоэнергосервис» (ТЭС) в связи с неисполнением поставщиком мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем отопления. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления ФАС.

Температура в школе №48

Температура в школе №48

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Температура в школе №48

Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Энергосервисные контракты расторгли школы №48, 17, 55, 59, 15, 40, 52, 67, 74, 12, а также гимназии №2 и 3. Все учебные заведения направили обращения в ярославское управление ФАС о включении подрядчика «Теплоэнергосервис» в реестр недобросовестных поставщиков. ФАС удовлетворил ходатайства школ №48, 17, 55, 59, 74, 12 и гимназии №3 и включил ООО «ТЭС» в реестр.

«Подрядчик не обеспечил требуемый температурный режим в помещениях заказчиков. Такое ненадлежащее исполнение обязанностей привело к неблагоприятным последствиям для заказчиков, выразившихся в нарушении температурного режима в образовательных учреждениях, жалобах родителей обучающихся, повышением уровня заболеваемости учащихся и учителей, то есть нарушение ООО «Теплоэнергосервис» условий контракта в данном случае повлекло угрозу причинения вреда жизни и здоровью, в том числе социально-незащищенной категории населения — детей»,— отметили в Ярославском УФАС.

На данный момент ООО «ТЭС» восемь раз включено в реестр недобросовестных поставщиков, из них в семи случаях — по расторжению контрактов со школами Ярославля. Обращения остальных учебных заведений продолжают рассматриваться антимонопольной службой.

Андрей Иванов

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