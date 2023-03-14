Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Сумма его выигрыша составила 1 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Александр Земсков узнал о своей победе в прямом эфире розыгрыша «Новогодний миллиард» 1 января, но обратился за выигрышем в середине февраля. «Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша»,— рассказали в компании.

«Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность»,— сказал он. Александр Земсков добавил, что после получения выигрыша его семья «распрощается с кредитами», а также купит новую машину.

После вычета налога господин Земском получит 850,1 млн руб. в течение 180 календарных дней после предъявления билета.

В тираже «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными стало более 8 млн лотерейных билетов. Первым «лотерейным миллиардером» в России стала Надежда Бартош, которая выиграла в новогоднем розыгрыше «Русского лото» в 2020 году.

Олеся Павленко