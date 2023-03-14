Спрос на административный персонал в Ижевске вырос на 116% в феврале

В феврале в столице Удмуртии спрос на персонал, выполняющий административные функции, вырос на 116% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает пресс-служба Авито Работа, активность соискателей увеличилась на 303%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Так, предложение для администраторов ресторанов в Ижевске выросло на 140%, салонов красоты — на 69%.

В целом по России растет спрос и на ассистентов — 71%, помощников руководителя — 11%, офис-менеджеров — 10%. Соискатели же стали чаще интересоваться работой делопроизводителей — 101%, администраторов салонов красоты — 88%, офис-менеджеров и администраторов ресторанов — 53%, помощников руководителя — 29%. Однако неоспоримым лидером по интересу соискателей стала вакансия ассистента — 163%.