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Спрос на административный персонал в Ижевске вырос на 116% в феврале

В феврале в столице Удмуртии спрос на персонал, выполняющий административные функции, вырос на 116% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает пресс-служба Авито Работа, активность соискателей увеличилась на 303%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Так, предложение для администраторов ресторанов в Ижевске выросло на 140%, салонов красоты — на 69%.


В целом по России растет спрос и на ассистентов — 71%, помощников руководителя — 11%, офис-менеджеров — 10%. Соискатели же стали чаще интересоваться работой делопроизводителей — 101%, администраторов салонов красоты — 88%, офис-менеджеров и администраторов ресторанов — 53%, помощников руководителя — 29%. Однако неоспоримым лидером по интересу соискателей стала вакансия ассистента — 163%.

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