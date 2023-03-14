FT: страховщикам грозит «мегасуд» из-за застрявших в России зарубежных самолетов

Зарубежные лизинговые компании подают иски на страховщиков из-за их отказа выплатить компенсацию за самолеты, которые отказались возвращать российские авиакомпании. Размер общих страховых претензий превышают $3,5 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

Крупнейшие лизингодатели самолетов потребовали у российских авиакомпаний вернуть самолеты после того, как западные страны ввели санкции против России. Перевозчики отказались вернуть самолеты лизингодателям, после чего они запросили выплату компенсаций за потерю самолетов у страховых компаний.

По информации FT, страховые компании отказались от выплат, так как, по их мнению, конфискация самолета по условиям страхования не является убытком. В результате лизингодатели решили подать иски против страховщиков, чтобы добиться выплат.

Как пишет FT, иск на $3,5 млрд за потерю 116 самолета против AIG, Fidelis и Lloyd's of London подал один из крупнейших в мире лизингодателей AerCap. При этом Lloyd's of London частично застраховала самолеты от потерь из-за «военных рисков». Иск также подал Dubai Aerospace Enterprise, ответчиками по нему выступают 11 страховых компаний. Сумма иска не уточняется.

Дела будут рассматривать в Высоком суде Лондона. Иски решили объединить в один процесс для экономии времени. Представитель AerCap назвал единый процесс процедурным кошмаром, так как в этом случае компания не сможет получить деньги быстро. FT не сообщает общую сумму иска, однако отмечает, что процесс станет одним из крупнейших по страховым претензиям за многие годы.

Весной 2022 года после введения санкций против российской авиаотрасли иностранные лизингодатели в одностороннем порядке расторгли договоры о лизинге более 700 самолетов и потребовали их вернуть. Авиакомпании перевели большинство самолетов в российский реестр и отказались возвращать их. По информации «Ъ», S7 и AirBridgeCargo просили разрешения у Минтранса вернуть свои лизинговые самолеты в иностранные реестры.

Об иске AerCap к страховщикам на $3,5 млрд стало известно в октябре 2022 года. Как писала FT, страховщики объясняли свой отказ тем, что не считают конфискацию потерей самолета, так как это произошло по политическим причинам. Также иск к страховщикам на $700 млн подавала инвесткомпания Carlyle Aviation Partners.

Олеся Павленко