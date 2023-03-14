Индия и Пермский край могут открыть совместное предприятие по производству станков

Находящаяся с визитом в Индии делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела в первый день визита деловые встречи с представителями местного бизнеса. На переговорах, в частности, обсуждалась возможность открытия в крае совместного предприятия по выпуску высокотехнологичных станков. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ходе встречи с руководителем Ассоциации малого и среднего бизнеса Индии Раджнишем Гоенка Дмитрий Махонин отметил, что цель визита бизнес-миссии Прикамья — развитие и укрепление партнерства между регионом и бизнесом Индии. «В нашу представительную делегацию входят руководители промышленных предприятий от химического производства, энергетического машиностроения до металлообработки. Мы видим перспективы в расширении импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, заинтересованы в развитии промышленной кооперации, создании совместных проектов, выстраивании новых логистических цепочек. Считаем, что у нас большой потенциал для сотрудничества»,— рассказал Дмитрий Махонин.

Со своей стороны, Раджниш Гоенка подчеркнул, что регионы России на сегодня недостаточно изучены бизнесом Индии. Индийский бизнес может заинтересовать опыт Пермского края в судостроении, строительстве и других отраслях, а удачное расположение региона с точки зрения логистики может стать дополнительным аргументом в пользу партнерства. Стороны договорились, что в мае продолжат переговоры на российско-индийских форумах в Москве и Санкт-Петербурге.

Делегация Прикамья встретилась также с руководством одной из крупнейших в стране станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни, ATC. Руководитель индийской компании, уже поставившей в Россию около 500 станков, заявил о готовности расширять сотрудничество. По итогам переговоров был заключен меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры. В присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина документ подписали заместитель вице-премьера краевого правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, управляющий директор индийской компании и генеральный директор компании-импортера индийских станков «Урал-инструмент-Пумори» Олег Хурматуллин. По словам Олега Хурматуллина, в результате бизнес-миссии многолетнее партнерство пермского предприятия с зарубежным производителем станков выходит на новый уровень. «Мы сотрудничаем с 2007 года. Благодаря личному участию в переговорах руководства региона мы сможем развить наши связи, перейти от поставок и продаж оборудования в новый формат — к созданию совместного производства станков в Перми. Это позволит нам также создать новые рабочие места»,— сообщил руководитель пермского предприятия.

Делегация Пермского края провела переговоры и с представителями компании Nuberg Engineering Ltd, специализирующейся на услугах в области инжиниринга, производства оборудования для химической промышленности и производства удобрений. Отметим, индийская компания уже сотрудничает с пермским АО «Полиэкс». Руководители Nuberg Engineering Ltd сообщили о готовности сотрудничать с предприятиями Пермского края от поставок оборудования для решения отдельных задач до создания химических производств «под ключ».

«Считаю, что день прошел успешно, так как для нас основная задача — вывести пермский бизнес на новые рынки, — заявил по итогам прошедших деловых встреч губернатор Дмитрий Махонин.— Индия для нас в этом смысле очень перспективна, в том числе поскольку ее рынок является очень емким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, машиностроения, металлургии и других направлений».