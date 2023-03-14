Уголовное дело о создании фирмы для участия в концессии на 1,8 млрд рублей возбуждено в Иркутской области

В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном создании компании для участия в концессионном соглашении на 1,8 млрд руб. Речь идет о заключении соглашения по реконструкции системы теплоснабжения в Киренске. Как сообщали осенью прошлого года иркутские СМИ, заключение концессии планировалось на 25 лет, на реализацию проекта предполагалось получение займа Фонда ЖКХ.

Для участия в конкурсе была подана заявка от компании, зарегистрированным в Аларском районе. Правоохранители установили, что компания, заявившаяся на конкурс финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществляет – организация представила подложные банковские справки о наличии на счетах организации денежных средств в размере более 150 млн руб. «Кроме того, ООО создано фиктивно по паспорту жительницы региона за денежное вознаграждение, которая не была осведомлена о занимаемой ею должности руководителя фирмы и участии в реализации одного из приоритетных для региона проектов», - сообщает прокуратура Иркутской области.

Уголовное дело расследуется по статье о создании юрлица через подставных лиц и о незаконном и использовании документов для создания юрлица.

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Анна Егорова