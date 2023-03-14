Членам марксистского кружка из Уфы предъявлено окончательное обвинение

Депутату Курултая Башкирии Дмитрию Чувилину, врачу-отоларингологу ГКБ №21 Алексею Дмитриеву, экс-кандидату в депутаты Госдумы Павлу Матисову, Юрию Ефимову и Ринату Буркееву было предъявлено окончательное обвинение. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат господина Чувилина Руслан Еникеев.

Павел Матисов обвиняется в организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), а остальные четверо — в участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Кроме того, обвиняемым вменяются покушение на насильственный захват власти (ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ) и на хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой (и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также публичное оправдание терроризма или в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Павел Матисов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), подготовке лица в целях совершения преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ и ст. 278 УК РФ (ч. 1 205.1 УК РФ). Все обвиняемые за исключением последнего подозреваются в прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Обвиняемые вину не признают.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год подозреваемые были участниками террористической организации, которая планировала «насильственное изменение конституционного строя России» и распространяли «материалы, содержащие призывы к насильственному захвату власти», чтобы «привлечь наибольшее количество единомышленников».

В мае прошлого года Росфинмониторинг внес Дмитрия Чувилина, Алексея Дмитриева и Павла Матисова в перечень террористов и экстремистов.

Венера Хисамова

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