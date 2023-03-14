Власти Италии обвинили ЧВК «Вагнер» в миграционном кризисе, Пригожин отрицает причастность

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» причастной к европейскому миграционному кризису. Аналогичные обвинения ранее предъявлял министр иностранных дел Антонио Таяни. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин отрицает обвинения.

«Экспоненциальный рост миграции с африканских берегов также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую дивизия "Вагнер"... осуществляет, используя свой значительный вес в некоторых африканских странах»,— говорится в комментарии господина Крозетто (цитата по AFP). По его мнению, ЕС, НАТО и Запад, которые ранее осознали, что «кибератаки были частью глобальной конфронтации», теперь должны понять, что «южноевропейский фронт также становится опаснее с каждым днем».

Пресс-служба господина Пригожина разместила его аудиокомментарий в своем Telegram-канале: «Мы вообще не в курсе, что происходит с миграционным кризисом и этим не занимаемся. У нас своих дел куча». Он высказал в отношении господина Крозетто бранные слова. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал министра «меньше смотреть по сторонам, разбираться со своими собственными проблемами».

По данным МВД Италии, на берега страны в этом году высадились больше 20 тыс. мигрантов. За этот же период 2022 года в Италию прибыли 6 тыс. мигрантов. Глава МИД Италии ранее утверждал, что многие прибывают в Европу из районов, в которых действуют ЧВК «Вагнер».

О миграционном кризисе — в материале «Ъ» «Евросоюз взобрался на новый миграционный пик».

Леонид Уварчев