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Подросткам нашли угол

Татарстан предлагает направлять малолетних правонарушителей в специальные центры

Депутаты Татарстана хотят расширить перечень оснований для помещения подростков в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Согласно законопроекту, который Госсовет может направить в Госдуму, в такие центры смогут помещать детей, если они неоднократно совершали административные правонарушения, в том числе — если выходили на несанкционированные митинги либо позволили себя экстремистские высказывания в интернете. Инициаторы законопроекта заверили „Ъ“, что предлагаемые меры не стоит рассматривать как наказание детей. Татарстанский уполномоченный по защите прав детей Ирина Волынец одобряет эту инициативу. Однако юристы считают, что нахождение в таких центрах — «настоящее лишение свободы» и принятие закона приведет к «упрощению процедуры изоляции несовершеннолетних, фактически „без суда и следствия“».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов подготовили изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних». Они предложили расширить перечень ситуаций, когда подростков могут помещать в ЦВСНП — подразделения территориальных органов МВД.

В частности, как считают парламентарии, подростков необходимо направлять в такие центры, если они «систематически (три раза и более в течение 12 месяцев)» покидали место постоянного или временного проживания (то есть уходили из дома или приюта). В законопроекте оговаривается, что речь идет о «случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних», а также «предупредить совершение ими общественно опасного деяния или правонарушения».

Кроме того, в ЦВСНП, по мнению депутатов Татарстана, надо направлять тех подростков, которые за последние полгода неоднократно совершали административные правонарушения по статьям КоАП: 6.1.1 (побои), 6.8 (незаконный оборот наркотиков), 7.27 (мелкое хищение), 11.1 (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене), 11.15 (повреждение имущества на транспортных средствах), 11.17 (нарушение правил проведение на транспорте), 20,1 (мелкое хулиганство).

Также законопроектом предлагается помещать в ЦВСНП тех, кто повторно участвовал в несанкционированных митингах и других публичных мероприятиях (ст. 20.2 КоАП), либо нарушил закон о противодействии экстремизму: публично демонстрировал нацистскую символику (ст. 20.3), пропагандировал ненависть или вражду (ст. 20.3.1), публично призывал к нарушению территориальной целостности страны (ст. 20.3.3), распространял экстремистские материалы (ст. 20.29 КоАП).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ЦВСНП «являются специализированным субъектом профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних». В таких центрах «проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними», устанавливает обстоятельства, почему они нарушили закон.

Ежегодно в федеральном розыске находятся около 40 тыс. детей. В 2022 году 569 детей, ушедших из дома, стали участниками, а 99 — жертвами преступлений, из них 10 детей были убиты. По иным причинам погибли еще 73 ребенка, приводят статистику депутаты. Они считают, что помещение детей в ЦВСНП «не только позволит гарантированно обеспечить последующее их возвращение к месту жительства, но и установить причины самовольного ухода из семьи и прекращения учебы».

Другой проблемой в Госсовете считают, что сейчас для несовершеннолетних не наступает уголовная ответственность, если они повторно совершают административные правонарушения в возрасте до 16 лет. «Пользуясь этим, несовершеннолетние совершают неоднократные правонарушения, фактически не неся никакой ответственности за содеянное»,— заявляют парламентарии. Они указывают, что «возросло количество подростков, которые сознательно игнорируют общепринятые нормы и при этом вступают в конфликт с законом». По их мнению, в ЦВСНП с такими подростками могли бы проводить профработу «с глубоким изучением истинных причин девиантного поведения».

По действующему законодательству, в ЦВСНП сейчас направляют только тех подростков, которые сбежали из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа либо были направлены в эти учреждению по решению суда. Что касается подростков, совершивших административные правонарушения, то в центрах их содержат лишь в том случае, если их личность не установлена, либо нет возможности в законные сроки передать родителям. В Татарстане действует один такой центр — в Ново-Савиновском районе Казани.

Сейчас законопроект рассматривает комитет по законности и правопорядку. Если комитет его одобрит, он будет вынесен на сессию Госсовета, а затем направлен в Госдуму. Подробных комментариев у авторов проекта получить вчера „Ъ“ не удалось. Айрат Фаррахов в разговоре с „Ъ“ лишь заверил, что помещение в ЦВСНП не стоит рассматривать как меру наказания для подростков.

Проект поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Реализация законопроекта позволит усилить профилактическую работу в отношении несовершеннолетних»,— сказала она „Ъ“.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что для реализации законопроекта потребуется строить дополнительные ЦВСНП, иначе «закон будет неработоспособным». «В краткосрочной перспективе маловероятно, что средства будут выделены из-за иных насущных проблем и дефицита бюджета. Пока сложно сказать о пользе этих центров в практическом плане. Непонятна конечная цель нахождения там подростков»,— считает господин Горбунов.

«ЦВСНП — это совсем не детский лагерь»,— говорит адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Алена Гришкова. По ее словам, «основные „постояльцы“ данных учреждений — это, например, дети, совершившие преступления до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность», а «поэтому правила и режим там очень строгие». «Несмотря на мнение депутатов о ЦВСНП как о позитивной профилактической мере, Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал, что особенности содержания в таких центрах позволяют рассматривать его как настоящее лишение свободы»,— добавляет госпожа Гришкова. Она считает, что «на первый взгляд, законопроект направлен на упрощение процедуры изоляции несовершеннолетних, фактически „без суда и следствия“». «Такие нововведения могут повлечь злоупотребления полномочиями со стороны правоприменительных органов при принятии решений»,— предупреждает эксперт.

Кирилл Антонов

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