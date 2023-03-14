Следствие зажгло на три статьи

2-й Западный окружной военный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела уроженца подмосковных Луховиц 22-летнего Кирилла Бутылина. Выступая против СВО, молодой человек раскрасил ворота военкомата, а затем попытался его поджечь, используя бутылки с «коктейлем Молотова». Несмотря на то что мать фигуранта возместила нанесенный его действиями ущерб, Бутылину грозит длительный срок за терроризм.

Заседание началось с оглашения обвинительного заключения, из которого следовало, что Кириллу Бутылину Следственным комитетом России инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 214 (теракт; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и вандализм, совершенный по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) УК РФ.

По данным следствия, Кирилл Бутылин работал на Луховицком авиационном заводе имени Воронина слесарем-сборщиком летательных аппаратов. 28 февраля, буквально спустя несколько дней после начала спецоперации, он приехал ранним утром к зданию, в котором находятся военкоматы Луховиц и Зарайска. Сначала молодой человек, используя баллончики с краской, нарисовал на одной створке ворот флаг Украины поверх эмблемы вооруженных сил РФ, а на второй сделал черной краской надпись, которой продемонстрировал «протест против начала СВО», выражая тем самым, по мнению гособвинителя, и «поддержку войскам иностранного государства».

Затем Бутылин попытался взломать окно Луховицкого военкомата, но это у него не получилось. Тогда он достал две приготовленные дома бутылки с зажигательной смесью («коктейлем Молотова») и швырнул их в окно первого этажа, рассчитывая поджечь помещение, где находились личные дела призывников. Бутылки не смогли разбить установленные на окнах стеклопакеты, но начался пожар. Все свои действия нападавший скрупулезно фиксировал на камеру GoPro, закрепленную у него на голове, а затем отснятый видеоматериал выложил в сеть. После этого злоумышленник, не дожидаясь, когда его задержат оперативники ФСБ и полиции, отправился в Белоруссию, чтобы из нее перебраться в Литву, где собирался просить политическое убежище.

Однако 14 марта 2022 года его задержали белорусские пограничники. Бутылина вернули в Россию, где суд определил его в СИЗО.

По словам гособвинителя, молодой человек «негативно относился к органам власти» и решил выразить протест против начала СВО. 24 февраля, сообщил прокурор, начитавшись информации в белорусском оппозиционном телеграм-канале, он для начала отправился на несогласованную акцию на Пушкинской площади Москвы. Там он стал свидетелем того, как москвичка Анастасия Левашова бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских и получила впоследствии по приговору Тверского райсуда два года колонии за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

«Признаю себя виновным в полном объеме»,— сказал подсудимый Бутылин, отвечая на соответствующий вопрос судьи, и добавил, что поджог совершил, пытаясь не допустить мобилизации для участия в боевых действиях.

Потерпевшим по делу следствие признало Министерство обороны РФ, которое заявило к подсудимому гражданский иск на 193 тыс. руб. Его, кстати, еще до суда в полном объеме погасила мать Кирилла Бутылина, о чем суду сообщил адвокат молодого человека. Очевидно, впоследствии это обстоятельство, как и признание вины, будет учтено в качестве смягчающих, но избежать строгого режима вряд ли получится, так как только за теракт подсудимому грозит от 12 до 20 лет заключения.

Юрий Сенаторов