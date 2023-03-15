Тапки не по размеру

Легализация параллельного импорта часто преподносится как действие, которое позволило сохранить на рынке весь ассортимент продукции покинувших Россию иностранных компаний. Однако истинным это утверждение можно назвать только с очень большой натяжкой. Примеров исчезновения тех или иных товаров с прилавков немало, и один из них — кнопочные телефоны известных брендов, например, Nokia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Хотя рынок «звонилок» традиционно был представлен массой брендов, лицензиат Nokia компания HMD Global выпускала достаточно нетипичные устройства, в том числе с поддержкой современных частот 4G — и, следовательно, с лучшим покрытием и качеством голосовой связи, чем у 2G-моделей. Относительно дорогие модели, работающие на KaiOS, были без пяти минут смартфонами и поставлялись с WhatsApp, «Google Картами» и собственным магазином приложений. Люди зачастую выбирали такие «продвинутые кнопочники» для пожилых родственников или даже себе — чтобы не отвлекаться на соцсети, но и не отгораживаться от цифрового мира.

Кнопочные 4G-телефоны Nokia, однако, стоили на российском рынке в разы дороже базовых моделей, вплоть до 8 тыс. руб. за наиболее продвинутые. При этом более 60% продаж кнопочных телефонов, как говорят в «М.Видео-Эльдорадо», приходятся на устройства стоимостью 500–1500 руб. Ввозить более дорогие «звонилки» от Nokia параллельным импортом особого смысла нет, считают дистрибуторы diHouse и «F+ tech-Марвел».

Между тем спрос, пускай и специфический, никуда не исчез. В результате образовался вакуум, который заполняется контрафактом. На профильных форумах все чаще появляются истории пользователей маркетплейсов, которые вместо подлинных устройств получили аппарат с признаками подделки. Одним из таких людей, признаюсь, стал и я. Заказав на «Яндекс.Маркете», казалось бы, не самый дорогой 4G-телефон Nokia, я получил его имитацию — с кривыми шрифтами, частичным переводом меню на русский язык и, что главное, без 4G и массы нужных функций.

Официальное присутствие компании выражается не только в вопросах продаж и логистики, но и в том, какой образ она выстраивает, на какие эксперименты и расходы готова. HMD Global воспринимала РФ как один из немногих рынков, под который адаптировала каждую «звонилку». Здесь, в частности, выходили последние KaiOS-телефоны компании, Nokia 6300 4G и 8000 4G — в отличие от той же Индии, традиционно считающейся одним из источников «следующего миллиарда» пользователей телефонов. Никакой параллельный импорт не способен адекватно заместить производителя, проводящего активную политику на том или ином рынке. Поставщики-перекупщики в первую очередь измеряют бизнес прибылью с каждой продажи. Как, кстати, и торговцы подделками.